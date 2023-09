Telecinco retira el programa de Jorge Javier Vázquez de la programación

In extremis. Telecinco ha decidido modificar su parrilla a última hora para eliminar este jueves la emisión de Cuentos Chinos. El programa que presenta Jorge Javier Vázquez, novedad esta temporada, y que no ha conseguido despegar en audiencia, no formará parte de la programación de este jueves 21 de septiembre. De esta forma, la nueva gala de Gran Hermano VIP adelanta su hora de emisión y dará comienzo a las 21:55 horas.

Cuentos Chinos, el formato de La Fábrica de la Tele, aterrizó en Telecinco el pasado 11 de septiembre bajo el aura de ser el gran proyecto de Jorge Javier Vázquez en su vuelta a la televisión tras la cancelación de Sálvame. Sin embargo, el proyecto no logró enganchar al publico, que sigue fiel las emisiones de El Hormiguero en Antena 3 con quien comparte franja horaria, anotando un débil 9,4% del cuota de pantalla (día que Pablo Motos disparó la audiencia de su programa hasta el 19,1%). En su emisión este martes, anterior a GH VIP: límite 48 horas, solo convenció a 800.000 espectadores.

Cancelación de Cuentos Chinos

La cadena de Mediaset ha decidido corregir el rumbo y seguir apostando por su formato estrella para esta temporada. Pensando que Cuentos Chinos, contenido con emisión programada para el access, puede perjudicar las emisiones del reality show en el prime time, ha decidido eliminar de la parrilla el programa y adelantar con ello la nueva entrega Gran Hermano. Así lo ha confirma la propia cadena en la parrilla remitida para este jueves 21 de septiembre en la que se suprime el show de Vázquez.

A esta hora, se desconoce si esta cancelación se realizará con todas las emisiones del programa de Jorge Javier Vázquez, pero podría afectar a todos los jueves. De momento, se espera que el próximo lunes retome sus emisiones como es habitual. Sin embargo, los escasos datos de audiencia hacen presagiar un futuro incierto para Cuentos Chinos y podría desaparecer definitivamente en poco tiempo si no se alcanza una mayor cuota de audiencia.

Audiencia de GH VIP

El reality que conduce Marta Flich en Telecinco se estrenó el pasado 14 de septiembre marcando un 13,4% del share y más de un millón de espectadores. Las cifras alcanzadas marcaban en su primer programa un empate con su máximo competidor, MasterChef Celebrity. El dato supone el peor estreno para el programa desde sus inicios en la pequeña pantalla.

El domingo, durante la emisión del debate de GH VIP mejoró el dato y consiguió liderar la noche con un 14,2% de cuota de pantalla y 1,2 millones de espectadores. Sin embargo, la audiencia volvió a fallar con el estreno de Límite 48 horas del martes, que registró una caída y dejó las cifras por debajo del millón de espectadores.

La estrategia de eliminar Cuentos Chinos busca no lastrar más la audiencia de Gran Hermano, por lo que es de esperar que se mantenga la misma decisión todos los jueves.