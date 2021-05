¿Cuándo me vacunan? Ni siquiera los expertos pueden precisar una fecha

¿Cuándo me llamarán para vacunarme? ¿Qué dosis me tocará? ¿Alcanzaremos la "inmunidad" de grupo este verano? La evolución de la campaña de vacunación sigue rodeada de incertidumbre para los españoles. Hasta el momento, el 28% de la población ya ha recibido al menos una dosis, mientras que solo el 12,6% tiene la pauta completa, según datos del Ministerio de Sanidad. "España, como en todos los países de la UE, va lenta con la vacunación", dice el miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, Joan Caylà, que compara la situación con países como Reino Unido, Estados Unidos o Israel, donde al menos el 50% de la población ha recibido las dos dosis. "La ventaja de estos estados es que ya tienen la posibilidad de hacer una vida prácticamente normal. Nosotros estamos realmente supeditados a una cosa: recibir más vacunas", asegura.

Respecto a los tiempos de vacunación, el Gobierno y Sanidad crearon la lista de grupos prioritarios, en la que los primeros incluían a mayores de 80 años que vivieran en residencias, sanitarios y personal de primera línea. Así, hasta llegar a grupos de menor edad. Hace unos días algunas comunidades anunciaron el comienzo de la vacunación para personas de entre 50 y 59 años con la vacuna de Janssen, rango de edad que ya está siendo vacunado en Melilla, por ejemplo.

Aún no existen noticias sobre los adolescentes, pero según cree el coportavoz de la asociación madrileña de Salud Pública, Fernando García, es posible que para comienzos de curso exista cierta información al respecto: "Si se pudiera vacunar a este rango ya tendríamos cifras del 95% de la población y serían bastante tranquilizadoras". Incluso, el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, el Dr. Francisco Álvarez, insiste que vacunar a los adolescentes es "fundamental" porque equivalen al 15% de la población española: "Hoy está en estudio la aplicación para menores, pero aunque se llegase a autorizar su uso, la fecha dependerá de los tiempos que marca el Ministerio, es por eso que no me gusta dar fechas y porque depende de muchos factores".

Más allá de la velocidad en la vacunación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijó para antes del fin del verano el objetivo de vacunar al 70% de la población. Esta semana aseguró que "el ritmo que llevamos va 'como un tiro'", debido al récord de dosis administradas en un día: más de 530.000. Asimismo, la ministra Carolina Darias, también celebró la rapidez con la que están avanzando y que harán lo posible para seguir cumpliendo hitos.

Sin embargo, y a pesar de que la velocidad sea un factor importante, los expertos creen que este no es un pilar fundamental para conseguir la inmunidad de grupo. "Todos los años se vacunan de 11 a 13 millones de personas contra la gripe en dos meses y no son titulares de informativos", dice el coportavoz de la asociación madrileña de Salud Pública, García.

Añade que los sanitarios están preparados para este tipo de actividades y que va "más allá de la velocidad" y que es un tema de dosis y de los retrasos. Caylà, también confirma esta teoría: "Si ahora recibiéramos un aluvión de vacunas no sería gran problema aplicarlas porque todos los sanitarios quieren controlar esta pandemia". Mientras que el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, también insiste en que el sistema de salud está preparado para vacunar masivamente "como se está demostrando", pero confirma que el único problema es la falte de suministros.

Abrir el mercado: China, Rusia, Cuba...

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) hasta el momento solo ha aprobado las dosis de Moderna, Pfizer-BionTech, Janssen y AstraZeneca. Sin embargo, las dos últimas han tenido altos y bajos por posibles efectos secundarios en la población, por lo que su aplicación se ha limitado a ciertos grupos etarios. Por esto, "es fundamental abrir el mercado a otras vacunas", asegura Caylà, y cree que Bruselas debería hacer el esfuerzo de incorporarlas ya que hasta el momento "no han acabado de negociar bien". "Da igual que ésta sea china, rusa o india... Lo importante es que sea segura y que esté aprobada por los técnicos", añade el Dr. Álvarez.

"Es fundamental abrir el mercado a otras vacunas (...) la UE debe hacer el esfuerzo de incorporarlas"

Los epidemiólogos y expertos aseguran que todavía "hay tiempo para recuperarse", pero que todo depende de las variantes fundamentales: conseguir y aumentar la cantidad de dosis contra la Covid-19. "Incorporar estos pilares, es la única forma de lograr la inmunidad de grupo lo antes posible... idealmente a finales de junio, de lo contrario, seguiremos quedándonos atrás en la vacunación", finaliza Caylà.