La madre de Valeria Quer: "He visto a mi hija con drogas y temo por su vida"

Diana López Pinel está preocupada después de ver algunas imágenes de su hija Valeria Quer en las redes sociales. Y así lo ha manifestado en Espejo Público, donde se ha conocido el contenido de su última denuncia. Entrevistado el padre en el mismo programa de Antena 3 asegura que "Valeria está perfectamente tranquilamente psicológicamente hablando".

La madre de Valeria ha asegurado en una entrevista en el programa que "para proteger a mi hija la única forma que me queda es hacerlo a través de quien debo hacerlo que es la Guardia Civil porque le han prohibido la comunicación conmigo". Relata la madre un vídeo colgado en una red social en el que "65.000 personas" habrían visto a su hija supuestamente "con drogas". "Y es un episodio que ha sucedido varias noches". Así lo refleja en la denuncia donde asegura que es conocedora de estos hechos porque ha "visto imágenes en las que tiene gran cantidad de hachís y pastillas, desconociendo qué clase de droga es". "Mi hija vive sola en su casa. Debe estar drogada y manifiesta en su red social que quiere sexo".

Insiste en señalar al padre y asegura que "he sido muy discreta pero llega un momento en el que si tengo que tomar medidas por la vida de mi hija por supuesto que lo voy a hacer". Y continúa: "justo porque estamos ahora con el problema del juicio lo que más me preocupa es la salud y estabilidad y vida de Valeria porque lamentablemente Diana no va a volver pero Valeria está aquí". Recuerda en la conversación con Susanna Griso que "desde el inicio del problema entre nosotros el que intentó manipular todo fue mi exmarido, que parecía más preocupado por los medios que por la desaparición de nuestra hija".

Valeria tiene 19 años y vive en un piso sola. "A nadie en su sano juicio se le ocurre ponerle un piso par que viva sola. ¿Por que no se la lleva?", se pregunta la madre de la joven. "Mi único fin es poner a salvo a mi hija Valeria", acaba.