La variante india ¿ha llegado a España?  "Hay sospecha, pero no confirmación"

Todas las miradas están puestas en India. El coronavirus asfixia al país que no deja de marcar cifras récord en las últimas 24 horas tanto en número de fallecidos como de contagiados. Son muchos los países que se han blindado ante la llegada de una cepa que según la OMS puede ser más contagiosa. ¿Ha llegado ya a España? La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que por el momento no se ha confirmado ningún caso de la variante india de la Covid-19 en España, ya que todavía "no se ha producido la secuenciación genómica" de un posible caso detectado en Valencia.

La Conselleria de Sanidad de esta comunidad anunciaba ayer que está analizando las secuencias de PCR de una mujer ingresada por coronavirus en el Hospital General de Valencia por si corresponden a la nueva variante india, ya que su hermana, que permanece en aislamiento, viajó a este país. Según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ana Barceló, se están haciendo aún secuencias de PCR para aislar la variante y los primeros análisis no descartan algunas de las cepas, aunque es pronto para afirmar qué cepa es y los resultados no se tendrán hasta dentro de unos días. En cualquier caso, recalcan que se trata de "un caso que es único y está aislado".

En rueda de prensa este miércoles tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra ha ofrecido la misma información. "Es muy preliminar lo que tenemos. Hay sospecha pero no confirmación porque no se ha producido la secuenciación genómica", ha aclarado. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha recomendado a los españoles que no viajen a India ante la gravedad de la situación por la pandemia en este país y aconseja a quienes ya estén allí de forma temporal que regresen lo antes posible.

Precisamente, este miércoles ha entrado en vigor la exigencia de que los viajeros procedentes de India guarden 10 días de cuarentena a su llegada a España. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se justifica en la incertidumbre con respecto a la variante india del coronavirus, a pesar de que el Ejecutivo reconoce que "todavía no existen evidencias respecto a que la variante haya contribuido al aumento de la incidencia" en el país.

Por otra parte, la ministra ha informado de que, "tras un período de incremento lento pero constante desde mediados de marzo", la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes "parece haberse estabilizado en las últimas semanas en torno a 230". "La evolución sigue siendo absolutamente dispar en las comunidades autónomas, pero hay nueve que presentan incidencias superiores a la media nacional y dos por encima de 400, aunque son tres menos que la semana anterior. En el otro extremo, seis están por debajo de 150 y cuatro de ellas por debajo de 100", ha detallado.

En cualquier caso, Darias ha advertido de que esta "estabilización" no está repercutiendo en la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos (UCI). "Un 40 por ciento de ocupación solo por pacientes con COVID-19 es una cifra elevada. Por tanto, máxima precaución. Estamos en un período de estabilización con evolución lenta en todas las CCAA. Esperemos que comencemos a realizar un descenso en las próximas semanas", ha remachado.

