Vicente, el anciano que desheredó a su hijo ante su maltrato psicológico

Vicente ha dicho basta. El hombre mayor ha decidido desheredar a su hijo ante los insultos y malos tratos psicológicos que ha recibido de su parte. No dará marcha atrás "porque la sangre no pesa. He hecho lo justo y lo que él tiene que esperar de mí".

El hombre ha denunciando en una entrevista a 'Espejo Público' que "ni si quiera en tiempos de pandemia se interesó por mi salud y cuando me ha contestado a los mensajes ha sido para insultarme gravemente. Que un hijo a un padre le llame ciertas cosas es muy grave".

El anciano ha tenido dificultades para comunicarse con su hijo, por lo que todavía no le ha podido trasladar su decisión. Pero, Vicente ya lo tiene claro. Si este le pide explicaciones no le va a responder. El hombre ha aclarado que su herencia es mínima y consta de un coche, el domicilio y poco más.