Las 10 reglas de oro para no ser víctima de las ciberestafas y perder los ahorros

Amores increíbles, el chollo del año, la venta del siglo... Los ciberestafadores no paran de ingeniárselas para cumplir con su trabajo, sobre todo en estas fechas y desde la Guardia Civil han querido recordar las diez reglas de oro para no ser una de sus futuras víctimas. Hoy se ha sabido que hasta 18 personas han sido detenidas por cometer más de cien estafas en internet, con víctimas en distintas comunidades autónomas. Los estafadores contactaban con sus víctimas a través de conocidos portales de compraventa y acordaban la venta de productos que no llegaban a pagar y que posteriormente vendían.

El 'modus operandi' de los ahora detenidos consistía en contactar con las víctimas a través de conocidos portales web de compraventa y, tras negociar la compra de un objeto, sin regatear el precio e incluso ofreciendo más dinero por los gastos de envío, acordaban la remisión del artículo a la vez que el pago, aunque no llegaba a producirse nunca la transacción económica.

Para hacer ver que se efectuaba la transacción, los autores de las estafas se servían de cuentas de correo electrónico suplantando la marca del portal web de compraventa o de entidades bancarias y enviaban correos falsos de confirmación de pago. Una vez recibidos los artículos, los miembros de la red los vendían en tiendas de compraventa de segunda mano, para lo que servían a menudo de otras personas, "dificultando así aún más la investigación", han relatado desde la Guardia Civil. Los agentes insisten en las diez reglas para comprar de forma segura en Internet: