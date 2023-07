Vivo en un piso de alquiler compartido ¿puedo hacer obras en mi habitación?

Cuando se trata de vivir en un piso compartido en España muchas personas escogen el modo de alquilar una habitación y compartir el resto de las zonas comunes de la casa. Cuando se trata de hacer reformas en una habitación de un piso compartido, es importante tener en cuenta los derechos y las expectativas de todos los habitantes de la casa. Si bien puede resultar tentador personalizar tu espacio, es fundamental mantener un ambiente de convivencia tranquilo. Pero si nos preguntamos si es legal o no, directamente pasamos a la normativa vigente para explicarlo.

¿Puedo reformar la habitación de un piso compartido?

La respuesta es no. Si entendemos como reforma la ejecución de obras que puedan cambiar la estructura de la habitación –quitar tabiques, tirar paredes…etc.-. De ningún modo el inquilino puede realizar este tipo de reformas estructurales sin contar con el permiso del propietario. No obstante, si de otro modo, el arrendador ofrece un permiso por escrito o por contrato al arrendatario, este puede llevarlas a cabo siempre y cuando no suponga una molestia para el resto de inquilinos.

¿Qué 'reformas' puedes hacer en la habitación de un piso compartido?

¿Quieres transformar tu habitación en un espacio único y personalizado? Aquí te presentamos 5 sugerencias que te encantarán y con las que el propietario no pondrá problemas:

Renueva la distribución de tus muebles según tu gusto : puedes cambiar la distribución de tus muebles a tu antojo, excepto los armarios, que están anclados por razones de seguridad.

​Alfombras, decora y protege tu suelo: las alfombras son elementos versátiles que pueden brindar calidez y estilo a cualquier habitación de piso compartido sin provocar ningún trastorno. Si prefieres una limpieza más sencilla, puedes optar por retirarlas temporalmente. Sin embargo, ten en cuenta que al quitarlas, debes asegurarte de proteger el suelo para evitar daños.

​Renueva el cabecero de tu cama: si tienes un cabecero en tu cama, puedes transformarlo al igual que los armarios. Si no cuentas con uno, siempre puedes contemplar catálogos de tiendas de muebles. Este pequeño cambio aportará a tu cuarto un estilo más personalizado.

​Dale vida a tus ventanas: las cortinas y estores son elementos decorativos que pueden realzar el estilo de tus ventanas. Estos elementos aportarán al ambiente de tu habitación un toque de distinción. Además, algunos modelos de estos productos transforman la luz natural que entra en el cuarto.

​Decora tus paredes: cuadros, posters, fotografías… La cantidad de recursos con los que puedes personalizar las paredes de tu habitación en un piso compartido son muy extensas.

Son algunas de las recomendaciones que te ayudarán a cambiar tu habitación sin tener que hacer obras. Si lo que piensas atañe a las zonas comunes deberás tener en cuenta estos aspectos:

Respeta el espacio compartido: recuerda que los pisos compartidos son arreglos de convivencia comunitaria en los que se deben considerar las necesidades de todos. Antes de realizar cualquier cambio, consulta con tus compañeros de piso y llegar a un consenso.

Busca permiso: en la mayoría de los casos, es necesario obtener permiso de tu arrendador o administrador de la propiedad antes de realizar cualquier modificación en tu habitación. Revisa tu contrato de alquiler o consulta con la parte responsable para asegurarte de seguir el protocolo adecuado.