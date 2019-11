Luis Enrique vuelve: nuevo seleccionador de España tras el 'lío' con Robert Moreno

Luis Enrique volverá a ser seleccionador de España de fútbol cinco meses después de dejar La Roja por la grave enfermedad que padecía su hija. Una decisión que ha anunciado este martes el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras el 'lío' vivido con Robert Moreno ayer tras el partido contra Rumanía, que terminó con goleada (5-0): en mitad de los rumores sobre la vuelta del asturiano, el técnico se habría enterado en el vestuario, tras el choque, de que acababa de dirigir su último partido al frente de la Selección, tal y como apunta 'Marca'. Por eso, tras derrumbarse, optó por cancelar la rueda de prensa posterior.

Sin embargo, según la versión de Rubiales, el repaso cronológico del asunto de Robert Moreno es el siguiente: "Yo siempre he dicho que en el momento en el que Luis Enrique tuviera fuerzas para volver, tendría la puerta abierta". Por eso, el presidente de la RFEF ha señalado que, "desde la muerte de su hija, he hablado con Luis Enrique en tres ocasiones". La primera fue el 29 de agosto [el día de la muerte de su hija]. La segunda, una reunión a finales de octubre: "En ese momento, Robert Moreno nos comunica que Luis Enrique ha mostrado sus ganas de volver. Es Moreno quien nos informa. Esa reunión con Luis Enrique se produce a finales de octubre. En ese momento nos transmite lo que ya nos había comentado Moreno".

El tercer contacto con Luis Enrique se produce esta semana. Concretamente, ayer. "¿Por qué llamo yo ayer a Luis Enrique? El domingo Molina [director deportivo de la RFEF] habla con Robert Moreno, que le dice que quiere saber ya qué va a pasar con él. Moreno insiste en exigirle una explicación. Entonces, Molina le dice: 'Si Luis Enrique quiere volver, nosotros vamos a valorar esa posibilidad'".

"Nadie había hablado con Luis Enrique de volver, nadie había negociado con ningún otro. Pero el lunes recibimos un mensaje de Robert Moreno: 'Quiero negociar mi salida para no impedir la vuelta de Luis Enrique'", ha explicado Rubiales, que ha señalado que fue la decisión de Moreno (y solo eso) lo que ha motivado la vuelta de Luis Enrique a la Selección.

Casi medio año de interinidad

En una de sus últimas comparecencias, tras la goleada del pasado fin de semana ante Malta por 7-0, Rubiales ya dejó la puerta abierta al regreso de Luis Enrique al no confirmar la continuidad del actual técnico de cara a la Eurocopa que se disputará en 2020. Y ahí se dispararon las especulaciones, hasta el punto de que ayer, antes del partido ante Rumanía, algunos medios adelantaban el posible regreso de Luis Enrique a la Selección.

Desde el 26 de marzo de este año, Robert Moreno se ha hecho cargo de facto de la Selección absoluta. Y, durante todo este tiempo, ha permanecido al margen de los rumores sobre la situación que llevó a Luis Enrique a tomarse un tiempo apartado. Finalmente, el 19 de junio se hizo cargo del combinado nacional de forma definitiva, pero tres meses después del fallecimiento de la hija de Luis Enrique, el asturiano ha vuelto a hablar con Rubiales para volver a dirigir al equipo.

El motivo principal de la vuelta de Luis Enrique podría ser que el asturiano era el líder del proyecto de Rubiales desde que decidió que relevara en el cargo a Fernando Hierro, que actuó en el Mundial de 2018 como improvisado seleccionador tras el anuncio del fichaje exprés de Julen Lopetegui por el Real Madrid a pocos días del inicio del campeonato.

Por eso, y en segundo lugar, la condición de seleccionador interino de Moreno -que ejercía como ayudante de Luis Enrique antes de que el asturiano se apartase por sus problemas familiares- ha precipitado el relevo. De hecho, algunos medios especulan con que a Rubiales no le terminaba de convencer el peso del técnico en la plantilla y que no era capaz de imponer su criterio en aspectos como las concentraciones -en la del pasado octubre cedió ante los jugadores para retrasarla un día- o los entrenamientos -en la actual, permitió a sus convocados no ejercitarse el miércoles y el jueves por la tarde-.