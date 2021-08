Messi tras su salida del Barça: "Vengo a este club porque es más ambicioso".

El delantero argentino Leo Messi se ha mostrado "muy feliz" por su fichaje por el Paris Saint-Germain francés, un club al que ve "preparado para conseguir todo" y al que llega "para seguir creciendo y ganando títulos".

"Estoy muy feliz. Mi salida del Barcelona fue muy dura por cambiar después de tanto tiempo, pero nada más llegar acá la felicidad es enorme y estoy con muchas ganas e ilusionado por poder entrenar y que pase ya todo esto rápido aunque lo estoy disfrutando desde el primer día junto a mi familia", aseguró Messi en sus primeras palabras en su presentación oficial este miércoles con el PSG.

El de Rosario dejó claro que quiere "empezar a entrenar" lo antes posible porque no aguanta "las ganas" de encontrarse con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico y "comenzar esta nueva etapa". "Agradecer al presidente, a Leonardo y al club por cómo me han tratado desde el primer día que salió el comunicado del Barça. Se pusieron a mi disposición y lo rápido y fácil que fue todo en tan poco tiempo arreglar una situación que no era fácil", subrayó.

"Estoy feliz, ilusionado y con las ganas intactas de seguir ganando y por eso vengo a este club, que es ambicioso. Veo al club y al cuerpo técnico preparado para intentar conseguir todo y ese es mi objetivo, seguir creciendo, dando pasos y ganando títulos. Ojalá que todos juntos lo podamos conseguir", añadió Messi, que calificó de "locura" su llegada a París. "Fue sorprendente y terminó de redondear todo", celebró.

Para el delantero, es "una felicidad enorme y una locura el poder compartir el día a día" con una plantilla con "grandísimos jugadores" como Neymar y Kylian Mbappé. "El club ha hecho fichajes espectaculares aparte de lo que ya había y tengo mucha ilusión por empezar a entrenar y competir, porque lo voy a hacer con los mejores y eso es lindo", admitió.

Sobre un posible reencuentro con el Barcelona en Champions, dijo que sería "lindo volver a Barcelona", pero detalló que será también "raro". "Esto es fútbol y todo puede pasar, veremos", cerró. Acerca de un debut con los colores del PSG, no dio una fecha y dijo que debe hacer una minipretemporada (acabó la Copa América en julio) y hablar con el cuerpo técnico para medir sensaciones.

Florentino niega "influencia" con su marcha

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, considera "imposible" haber tenido "alguna influencia" tanto en la salida del argentino Leo Messi del Barcelona, además de solicitar una rectificación en sus declaraciones de Jaume Llopis, exmiembro de la Comisión del Espai Barça.

"Ante las declaraciones efectuadas por Jaume Llopis, exmiembro de la Comisión del Espai Barça, quiero manifestar lo siguiente: es rotundamente falso que mantenga una amistad desde hace tiempo con el CEO del F.C. Barcelona, Ferran Reverter, ya que es una persona con la que he coincidido tan solo dos veces en mi vida, una hace cuatro meses y la otra el pasado sábado en la reunión que tuvo lugar en Barcelona con el presidente Joan Laporta y el presidente Andrea Agnelli, cuando ya se había producido la comunicación oficial sobre Messi", apunta Florentino Pérez en un comunicado oficial de su club.

"Por tanto, es imposible que yo haya tenido alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del F.C. Barcelona. Así pues, espero que Jaume Llopis rectifique cuanto antes estas declaraciones que no corresponden con la verdad", añade la misiva.