El momento en que Nadal pensó en dejar el tenis un tiempo: "Quedé hecho polvo"

La temporada de Rafa Nadal en el año 2019 estuvo plagada de éxitos. El tenista de Manacor ganó su 12º Roland Garros y su cuarto US Open, además de la Copa Davis celebrada en Madrid. Con este bagaje de grandes títulos es difícil pensar en que durante este año a Nadal se le hubiese pasado por la cabeza dejar el tenis por un tiempo, pero así fue, tal y como confesó el propio tenista en une entrevista en 'Marca'.

Tras el Open de Australia comenzó un momento "complicado" por un mal gesto en la muñeca cinco días antes del torneo de Acapulco. Después tiene un pinchazo en la rodilla en Indian Wells y empieza un calvario físico cuando llega la temporada de tierra.

"Tengo dolores y mentalmente me cuesta mucho. Me cuesta encontrar la energía vital con la que yo siempre he entrenado y he competido. Paso momentos complicados porque en Montecarlo se me infecta un dedo de la mano, algo que nunca comenté. Se me hincha y tengo que jugar con el dedo dormido toda la semana. No me limita para jugar, pero es una cosa más que te va afectando", explica en la mencionada entrevista.

Antes de ir a jugar el Godó confiesa que "el sufrimiento me estaba haciendo aburrirme con lo que estaba haciendo". "Juego un partido desastroso en las semifinales de Montecarlos y me quedo hecho polvo", añade.

En Barcelona, Nadal sigue con las peores sensaciones posibles y se plantea parar. "Había perdido la ilusión por ganar el partido. Esta es la realidad. Es que estaba pensando: '¿Qué hago aquí?'".

Reflexiona solo en la habitación del hotel y llega a la conclusión de que tiene que hacer todo lo posible por llegar a Roland Garros, su torneo preferido. "Me prometí que si me dolía algo o estaba jugando mal, fatal o peor, ninguna queja", asegura.

A partir de esa reflexión, Nadal recuperó su mejor versión en tierra y volvió a hacer historia un año más en París conquistando su 12º título en Roland Garros.