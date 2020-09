Tebas deja un recado a Messi el día en que se pone a las órdenes de Koeman.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha aclarado que si bien es cierto que existía una cierta preocupación en el organismo que dirige por la posible marcha de Leo Messi, también lo es que no era preocupación "seria" porque cree que han trabajado para que "la marca y la institución esté por encima de jugadores y clubs", y ha augurado, durante la presentación de la próxima campaña, una nueva temporada 2020-2021 "muy competitiva y un poco sorprendente". El jugador del FC Barcelona Leo Messi, por su parte, ha vuelto este lunes a los entrenamientos del primer equipo tras negarse a hacerlo en las últimas sesiones, y tras pasar la prueba de coronavirus se ha ejercitado para regresar cuanto antes a la normalidad.

Messi, que decidió que quería dejar el club y optó por no presentarse a los entrenamientos en el inicio de la pretemporada, explicó en una entrevista que se quedaba, a regañadientes, para no llevar al club a juicio ante la negativa de la Junta Directiva a dejarse salir. Un 'caso Messi' que se cierra, parece, al regresar el '10' a los entrenamientos y ponerse ya a las órdenes del nuevo entrenador, un Ronald Koeman que antes de estallar la riña entre jugador y club ya aseguró que contaba con él como punta de lanza de su proyecto.

Pese a su interés en salir gratis del club este verano, finalmente Messi se queda una temporada más y empieza ya a entrenar, en una nueva normalidad que aún deberá esperar pues lo hizo en solitario, a la espera de poder volver al grupo siguiendo las pautas de seguridad por el coronavirus. El club, que hizo de Messi imagen de lanzamiento de la tercera equipación del equipo, publicó en redes sociales una foto del argentino entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con el emoticono de una cabra, pues en inglés es 'goat' y sirve de recurso para 'the Greatest Of All Times' ('El mejor de la historia').

"Preocupación, sí; seria, no"

"Preocupación, sí; seria no", ha terciado Tebas. "Queremos a Leo siempre con nosotros, es el mejor de la historia del fútbol, lleva 20 años en nuestra competición y me gustaría que terminase aquí. Era preferible que siga con nosotros a que vaya a otra competición, pero llevamos trabajando bastantes años para que LaLiga como marca e institución esté por encima de jugadores y clubs, que sea una pasión a nivel nacional e internacional", señalaba durante la presentación de la temporada 20-21 de LaLiga Santander.

Además, el dirigente también ha dejado claro que no les afectaría de cara a los contratos audiovisuales la más que posible marcha del '10' la campaña que viene. "En nuestra estrategia tenemos vendidos los derechos a nivel internacional para las próximas 4 temporadas y el 90 por ciento del valor económico. Que se marche no va a afectar a esa cantidad", ha advertido. Además, Javier Tebas ha señalado directamente a Ansu Fati como el posible futuro gran reclamo del campeonato, aunque ve "muy difícil decir solo uno". "Si sigue la línea en la que está, no solo por lo que hizo con la selección, que fue el doctorado, porque ya con el Barcelona en los momentos que tuvo el año pasado mostró mucha brillantez", ha afirmado.

Sobre la nueva campaña que se inicia este viernes, ha reconocido que "arranca un poco más tarde de lo habitual" y eso puede provocar que "las emociones van a estar un poco más juntas". "En el ámbito deportivo puede ser un poco sorprendente porque a los grandes y medianos clubs el 'efecto COVID' les ha tocado las arcas y no han podido hacer tantos fichajes como otros veranos y otros que a lo mejor que no dependen tanto de la taquilla quizá han podido reforzarse mejor. Va a ser muy competitiva", ha indicado.

Lo que ve más complicado es que pueda volver el público a los estadios. "Es una pregunta difícil que no corresponde a LaLiga. Creo que incluso el presidente del Gobierno ha dicho que en diciembre se empiece a vacunar y puede ser una fecha clave", ha apuntado. "Para ver los estadios como antes no será hasta que haya vacuna y espero que eso pueda ser en febrero o marzo. Ya varios gobiernos han anunciado que en diciembre se pueda estar vacunando y este puede ser el inicio del fin de este mal sueño", ha añadido.

El presidente de LaLiga ha comentado que tanto la liga española como la Premier, la Bundesliga y la Serie A tratan que su "valor a nivel internacional y nacionales siga subiendo cada año". "90 años son muchos para seguir creciendo y siempre hay que estar pensando en el siguiente", ha admitido, recalcando que, tras los acuerdos alcanzados con Groenlandia y Mongolia, ya pueden decir que estén "en todos los rincones del mundo directamente a través de un operador local de televisión".