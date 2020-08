LaLiga, después de analizar el contrato de Leo Messi con el FC Barcelona, le ha dado la razón al club azulgrana en el contencioso que mantienen ambas partes y ha recalcado que el contrato sigue "vigente", añadiendo que no autorizará el pase del jugador a otro club "si no ha abonado previamente el importe" de la cláusula de su rescisión, cifrada en 700 millones de euros. Por su parte, Messi ha decidido no presentarse a las pruebas PCR que el club ha realizado al resto de la plantilla con tal de no dar la razón al Fútbol Club Barcelona en relación a la posibilidad de salir ejecutando la cláusula liberatoria que figura en su contrato.

Tras analizar las "diferentes interpretaciones publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación" y concluir que "algunas de ellas sin contradictorias entre sí", LaLiga emitió un comunicado para aclarar la situación entre Messi y el Barcelona "una vez analizado el contrato del jugador con su club". "El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una 'claúsula de rescisión' aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales", explicó el organismo.

Por ello, avisó de que "en cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula". De esta forma, el organismo presidido por Javier Tebas avala la versión del club azulgrana y niega la del jugador argentino, que este domingo no se ha presentado a las pruebas PCR realizadas a la primera plantilla al entender que su contrato ha expirado.

No se presenta a las PCR

Como se explica más arriba, Messi ha cumplido con su aviso y no se ha presentado este domingo a las pruebas PCR a la primera plantilla del equipo azulgrana, celebradas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper como paso previo al inicio de la pretemporada. Messi ya había advertido el sábado de que no se presentaría a las pruebas al haber considerado que, en caso de asistir, estaría dando la razón al club blaugrana. En este sentido, cree que comenzar la pretemporada con el resto del equipo chocaría con su postura de que ahora es agente libre.

El jugador de Rosario estaba citado a las 10.15 horas en la Ciudad Deportia Joan Gamper, pero no se presentó y abrió un nuevo capítulo en su enfrentamiento con el club. De esta forma, tampoco se espera que se persone este lunes a las 17.30 horas, cuando está citada la plantilla para celebrar su primer entrenamiento a las órdenes del nuevo técnico, Ronald Koeman.

El atacante de 33 años envió este martes un burofax al Barça comunicando su deseo de marcharse en un traspaso libre. El FC Barcelona, por su parte, sigue insistiendo en que la notificación de que quería irse debería haberse entregado en junio y que está de nuevo bajo contrato con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

Messi, que no se ha manifestado públicamente, se ha visto relacionado en los últimos días con el Manchester City de Pep Guardiola, donde también juega su amigo el 'Kun' Aguero, así como una posible oferta del Paris Saint-Germain, que estaría dispuesto a negociar por el crack argentino.