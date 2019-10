El espectacular vídeo de la Copa Davis con 9 campeones del mundo en el deporte

Del 18 de noviembre al 24 de noviembre Madrid será la capital mundial del tenis al acoger la final de la Copa Davis de la mano del nuevo organizador, Rakuten, y que contará con los mejores tenistas del planeta luchando por un objetivo: ser campeones del mundo junto con sus selecciones gracias a un nuevo formato que reúne a los mejores países por primera vez, en una misma semana y en una misma ciudad.

Sentir que todo un país está siguiendo la final, que alienta a los tenistas y les empuja hacia la victoria, es la sensación que quieren tener Rafa Nadal, Kei Nishikori, Fabio Fognini, Karen Khachanov, Diego Schwartzman o los míticos hermanos Bryan.

Y esa sensación que desean vivir es la que ya han conseguido experimentar los deportistas que participan en el video 'All to be champions'. Ocho campeones del mundo de la talla de Antoine Griezmann, Pau Gasol, Wayne Gretzky, Marc Márquez, Yelena Ysinbayeva, Ricky Rubio, Andrés Iniesta y Nikola Karabatic recuerdan en él cómo en los momentos clave de sus títulos mundiales sentían el respaldo de todo un país.

Las entradas para las Davis Cup by Rakuten Madrid Finals, que se celebrarán del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid, ya están a la venta a través de la web oficial. Las entradas se pueden adquirir a partir de 25 euros, con tarifas especiales para niños.

Los 18 equipos que competirán para proclamarse campeones del mundo y alzar el trofeo de la Davis Cup son Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Kazajstán, Países Bajos, Rusia y Serbia.

Las Davis Cup by Rakuten Finals comienzan con una fase de grupos -de lunes a jueves- con los equipos divididos en seis grupos de tres, que se enfrentarán entre ellos. Los primeros de cada grupo, más los dos mejores segundos – basados en el número de partidos, sets, juegos y puntos ganados - se clasificarán para los cuartos de final. Los Campeones Mundiales de la Davis Cup serán coronados tras la finalización de la fase eliminatoria de jueves a domingo.