El 43% de los autónomos no cogerá vacaciones este verano, según ATA

El 41,1% de los autónomos ha afirmado que cogerá unos días de vacaciones este verano (1,4 millones de autónomos), frente a casi un 43% que dice que no va a poder disfrutar de unos días de descanso y cerca de un 14% que asegura que no lo ha decidido por las condiciones actuales. Así se desprende de una encuesta para conocer los hábitos del colectivo de trabajadores por cuenta propia realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Entre los que han señalado que no se irán de vacaciones, un 54,2% ha dicho que no se lo puede permitir económicamente y casi un 23% ha apuntado que no puede cerrar en verano porque es cuando más actividad tiene su negocio. Por su parte, entre los 41,1% que sí descansarán este verano, el 85,5% se irá en un periodo no superior a 15 días y un 57,4% lo hará menos de ocho días. Sobre el mes elegido para descansar, el 64,8% se decanta por el mes de agosto, mientras que un 11,4% se tomará unos días de descanso en septiembre.

El 23,3% de los autónomos encuestados señala que elige la época que le interesa primando su vida personal y el 21% afirma que si su actividad se paraliza en un determinado tiempo, aprovecha entonces para irse de vacaciones.

ATA ha destacado que los autónomos apuestan este 2021 por pasar sus vacaciones en España, frente a un 3,4% que viajará fuera del país. El 50,6% tiene pensado pasar sus vacaciones en un hospedaje en España, mientras que casi un 20% piensa irse a su segunda residencia. Por su parte, uno de cada cinco trabajadores por cuenta propia que se cogerá unos días de vacaciones, se quedará en su vivienda habitual.

EL 53,4% MANTENDRÁ SU NEGOCIO OPERATIVO

Del estudio se desprende también que el 45,2% afirma que cerrará por completo durante esos días o no prestará servicio, mientras que un 53,4% afirma que a pesar de no estar en su negocio físicamente, estará operativo. Uno de cada dos autónomos que afirma irse de vacaciones lo hace todos los años, concretamente el 51,1% de los autónomos encuestados, frente al 47,7% que se señala que todos los años no puede irse.

Pese a coger días de descanso, no logran desconectar, según la encuesta, que subraya que únicamente el 5,1% de los mismos logra desconectar cuando se va de vacaciones, frente al 91,4% que reconoce no desconectar. Preguntados por 2020, el 30% ha señalado que sí que se fue de vacaciones el verano pasado, mientras que casi el 70% no cogió unos días de descanso.

Por último, sobre si consideran que los autónomos concilian y disfrutan menos de su vida personal en comparación de los trabajadores por cuenta ajena, ha habido unanimidad en las respuestas, ya que el 95,6% considera que su conciliación y disfrute de la vida personal es menor que la de los asalariados. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha remarcado que es evidente que la situación económica, pese a la reactivación, está llevando a que muchos autónomos no puedan tener este deseado descanso vacacional.