El acelerón de los costes laborales pone en alerta sobre la inflación de segunda ronda. 

El coste por hora trabajada se incrementó un 6,5% entre los meses de abril y junio respecto al mismo periodo del año 2022, lo que se traduce en un 'acelerón' en comparación con los tres primeros meses del año, en los que la variación de este valor fue del 4,4% al alza. Este dato, que se explica en parte por los aumentos de salarios registrados en los últimos meses, después de que sindicatos y patronal firmaran el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), vuelve a poner sobre aviso a las instituciones de los efectos que podría tener en el medio plazo sobre la inflación de segunda ronda que tanto preocupa al Banco Central Europeo.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió en el mes de junio de los datos preocupantes para la evolución de los precios y la política monetaria: los salarios y los márgenes empresariales. "Actualmente, no vemos una espiral de salarios y precios o un desanclaje de las expectativas (de inflación), pero cuanto más tiempo permanezca la inflación por encima del objetivo, mayores serán los riesgos", alertó la titular del banco central en su discurso inaugural del Foro de Sintra. Si bien, apuntó que los salarios se elevarían un 14% hasta recuperar los niveles reales previos a la pandemia, tras años en los que el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha visto mermado.

En España, la tasa de variación de los salarios ha sido del 5,7% y, por tanto, inferior a la de "otros costes" que asciende hasta el 8,8%, según los datos compartidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se toman como referencia los datos desestacionalizados y se eliminan los efectos estacionales y de calendario, el incremento de los costes laborales a nivel general se queda en el 5,6% -1,3 puntos porcentuales más que en el primer trimestre del año-, mientras que la evolución concreta de los salarios se queda en el 4,8% frente al 7,9% del resto de costes.

En sintonía con las previsiones anunciadas por Lagarde, lo esperable es que estos costes crezcan también en la segunda parte del año a un ritmo importante, dado que en nuestro país había miles de convenios colectivos pendientes de la firma del AENC, el acuerdo marco firmado en el mes de año y cuyos efectos terminarán de apreciarse en los documentos cerrados tras el descanso estival. Por el momento, según reflejan las estadísticas recogidas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las subidas salariales se pactan por encima del dato de inflación, puesto que en la referencia nacional se renunció a sellar un indicador para compensar el IPC medio del 8,5% de 2022.

Pero, como ha recalcado la presidenta del BCE, los márgenes empresariales también han jugado y juegan un papel muy relevante en las expectativas de inflación, así como la medida en la que las compañías trasladan el incremento de costes a su producto o servicio final. En el mes de junio advertía en una entrevista en 'La Provence' de que en el último periodo inflacionista algunas empresas no solo no habían recortado su rango de beneficios, sino que este había aumentado, al igual que los salarios habían crecido por encima de lo esperado. Un comportamiento ante el que el banco central no se quedaría de 'brazos cruzados', apuntó tras meses de subidas de los tipos de interés.

Los países de la zona euro tratan de ajustar la inflación al 2% fijado por el Banco Central Europeo, una meta que aún queda lejos para economías como Alemania, Francia o Italia en los que se supera en más de 2,5 puntos porcentuales esta referencia según el dato adelantado de agosto. En España la evolución de los precios se moderó en el mes de junio hasta el 1,9% en la comparativa interanual, sin embargo, en el mes de julio se elevó hasta el 2,3% después de que los alimentos se situaran al alza (10,8%) tras cuatro caídas consecutivas, si bien se mantiene como uno de los más bajos de toda Europa.