Los agentes de viajes lo fían todo a la vacuna para la recuperación del sector. 

La crisis continúa. Los agentes de viajes consideran que la actividad turística en España sigue sin reactivarse plenamente, y cerca del 80% cree que la recuperación de la normalidad económica de las agencias a niveles prepandemia requerirá un año más como mínimo.

Según el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR), a pesar de los avances en el ritmo de vacunación y la entrada en vigor del pasaporte digital, el 90,4% de los agentes vaticina que este 2021 no se recuperarán los niveles de facturación registrados hace dos años, antes de que estallara la crisis sanitaria.

No obstante, la estimación más frecuente es que se facturará entre el 50% y el 80%, lo que mejora las expectativas previstas en invierno, cuando se situaba entre el 30% y el 50%. Respecto al resurgir del turismo, un 35% de los agentes consultados opina que, en principio, no se producirá hasta el próximo otoño, mientras que un 16% dice que ese impulso no llegara hasta entrado el invierno.

Un grupo más amplio, un 44,2%, afirma que el restablecimiento de la actividad turística no se iniciará hasta el 2022. En concreto, un 48,2% de los agentes entiende que el turismo ya se ha reactivado, si bien el ritmo es lento; un 39,8% prevé que se reactivará cuando la mayoría de la población de España y Europa esté vacunada; y un 12%, que no lo hará hasta que la vacunación se generalice en otros o todos los continentes.

Los datos de ObservaTUR muestran además que un tercio de los viajeros que tenía previsto tomar vacaciones este verano (el 71% de los consultados) iba a hacerlo contratando los servicios de una agencia de viajes. De hecho, en el mes de julio, un 11% de los entrevistados aseguraba que ya había efectuado alguna reserva a través de este canal.