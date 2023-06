Así puedes ahorrar más de 2.000 euros con la regla 50-30-20 con cualquier nómina

El salario medio en España ronda los 1.800 euros, lo que implica que la mitad de los trabajadores gana más de esa cantidad, mientras que la otra mitad tiene unos ingresos económicos muy bajos. Asimismo, todavía hay aproximadamente 8 millones de personas que ganan menos de 12.000 euros brutos al año. Al recibir la nómina, uno de los desafíos más importantes es destinar una cantidad para lograr ahorrar. Este dinero puede resultar muy útil en el futuro, ya que permite hacer frente a imprevistos y también darnos algún capricho.

La inflación ha aumentado el coste de los alimentos, el precio de la gasolina y sobre todo el encarecimiento de las hipotecas, todo ello, dificulta mucho el ahorro para aquellos ahorradores que reciben el salario mínimo. Para lograrlo, es necesario prescindir de gastos innecesarios, limitar los necesarios y seguir algunos de los métodos de ahorro más conocidos como la regla 50-30-20.

En primer lugar, es fundamental calcular todos nuestros gastos fijos para determinar que nos queda para gastar en salir con amigos, viajar, comprar ropa y, por supuesto, ahorrar.

Mientras que algunos eligen reducir los gastos mensuales en luz, entretenimiento o teléfono móvil, otros optan por métodos de ahorro como el de los sobres. Esta estrategia implica escribir diferentes cantidades de dinero en cada sobre y, al seleccionarlos al azar, depositar la cantidad exacta indicada en cada sobre. Pero sin duda, una de las técnicas de ahorro más efectivas es la regla 50-30-20.

¿Cómo funciona la regla 50-30-20?

La regla 50-30-20 para poder ahorrar con cualquier nómina surge del libro "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan". Fue publicado en 2005 por la senadora estadounidense Elizabeth Warren y su hija Amelia Warren Tyagi, con el objetivo de que los futuros ahorradores aprendan a generar un colchón de hasta 2.500 euros adicionales al año gracias a la optimización de sus propios ingresos.

Este método de ahorro se basa en dividir los ingresos mensuales en tres categorías. Una vez se tengan claramente identificadas, bastará con asignar un porcentaje específico de los ingresos de la nómina a cada una:

50% para necesidades esenciales

30% para todo lo que se quiera gastar, pero que no sea esencial

20% para el ahorro o inversiones

¿Cómo ahorrar con la regla 50-30-20?

Este método para ahorrar permite a los principiantes interesados en el ahorro simplificar los pasos para generar un colchón económico y evitar sentirse agobiados por la falta de recursos monetarios a final de mes. Para empezar se establece 3 categorías para los gastos: esenciales, no esenciales y ahorros o inversiones.

El mayor porcentaje, el 50%, se destinará a los gastos esenciales que no se pueden evitar. Esto incluye el alquiler, la compra de comida, las facturas como la luz y el agua, así como cualquier seguro contratado. Si estos gastos representan más de la mitad de tu salario, es importante llevar a cabo un ajuste, ya sea reduciendo tarifas o aumentando tus ingresos de alguna manera.

El 30% se asigna a todo aquello que deseas gastar, pero que no es esencial. Esto puede incluir cenas fuera de casa, suscripciones de música o películas, compras y viajes, entre otros. Las opciones son infinitas, pero es importante ajustarse al porcentaje indicado, ya que excederlo puede resultar en exceder el presupuesto y perder dinero ahorrado.

Por último, hay que destinar un 20% a inversiones o ahorros, como un "colchón de emergencia", un plan de pensiones para la jubilación o simplemente un ahorro general. Según los expertos, esta cantidad debe ser suficiente para cubrir de 3 a 6 meses de gastos en caso de perder el empleo o no recibir ingresos.