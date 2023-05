La Airef plantea aprovechar el cambio de ciclo y hacer planes fiscales a cuatro años

No hay mal que por bien no venga. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) Cristina Herrero ha propuesto este martes sacarle partido a la renovación del parlamentosde 12 comunidades autónomas (todas menos País Vasco, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Andalucía), así como el sorpresivo adelanto de las generales, para poner orden en las finanzas de todas estas instituciones, informa EFE. En concreto, cree que son "una buena oportunidad" para que los nuevos gobiernos elaboren planes fiscales dirigidos a los próximos cuatro años.

Herrero ha hecho estas manifestaciones durante un coloquio que ha tenido lugar en el Colegio de Economistas de Cataluña (CEC), en el que ha afirmado que "es un buen momento para que los nuevos gobiernos que salgan de las urnas hagan un compromiso fiscal a cuatro años vista". Algo que ha argumentado en el retorno de las reglas fiscales europeas a partir del próximo año, y que han estado en suspenso desde el estallido de la pandemia de la Covid-19. Estas nuevas reglas darán mayor flexibilidad a los gobiernos, para gestionar sus sendas de ajuste, si no cumplen con los límites de un 60% del PIB en términos de deuda y del 3% en referencia al déficit. En caso contrario, deberán elaborar un plan de 4 años, ampliables a 7 años , a cambio de asumir ciertos compromisos de inversiones y aprobar determinadas reformas.

La Airef no solo cree que los planes fiscales deban ser elaborados solo por los nuevos gobiernos autonómicos sino también por el próximo Gobierno central, que resulte elegido tras los comicios del 23 de julio. Una idea que ha venido defendiendo Herrero desde octubre del año pasado.

"Sería un buen ejercicio de rendición de cuentas", ha apoyado la responsable de esta institución quien admite que esta planificación fiscal a cuatro año tendrá un alcance limitado. "No podrá ser muy detallado, porque dependerá de los apoyos que tenga el ejecutivo en cuestión, pero sí decir cuáles son las grandes orientaciones de política fiscal y cuándo habría que intervenir con medidas de ingresos y gastos ante las posibles desviaciones", ha reconocido.

En el 'Programa de Estabilidad 2023-2026' y el 'Programa Nacional de Reformas 2023' que remitió España a Bruselas apuntó que el Gobierno que el déficit público se reducirá al 3% en 2024, un año antes del previsto y que el déficit se cerró el año pasado en el 4,8% del PIB, tras recortarlo un 50% en los dos últimos años. Para este ejercicio el actual Ejecutivo especificaba que el déficit cerraría este año en el 3,9% del PIB . Sobre la deuda, en el documento remitido a Bruselas, se especificó que el ratio deuda PIB se redujo en cinco puntos el año pasado.

Sin objetivos de déficit

Al respecto, Herrero ha llamado la atención sobre la ausencia de una propuesta de reparto de objetivos del déficit entre el estado y las autonomías que no se ha concretado antes de la sorpresiva disolución del las Cortes este lunes, tras la debacle socialista en las elecciones municipales y autonómicas. "La propuesta de reparto de objetivos de déficit podría haberse aprobado o no. Pero ahora ya ni siquiera existe la posibilidad. Es una cosa en la que el Gobierno no ha trabajado y nosotros advertimos que debía hacerlo", ha criticado.

Al respecto, la presidenta de la Airef, cree que esto dificultará a los recién estrenados gobiernos autonómicos la elaboracióin de los presupuestos para el año próximo ya que no conocerán con qué límites de deuda y déficit deberán contar.

Para Herrero la única opción para resolver esta situación consistirá en acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde están representadas todas las comunidades autónomas) para alcanzar allí un compromiso de gasto para cada autonomía, aunque este no sea legalmente vinculante.