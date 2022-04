Albares dice que Argelia es "un socio sólido" que respetará contratos de gas.

España mueve ficha en sus relaciones comerciales con Argelia. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dijo hoy que Argelia es "un socio sólido" conocido por el "cumplimiento escrupuloso" de sus contratos gasísticos internacionales, por lo que no tiene "la menor duda" de que así lo hará con España, pese a la firma de nuevos contratos con Italia.

"Argelia es un socio estratégico de España, es un socio sólido en materia gasística, es una de sus señas de identidad", afirmó Albares a la prensa tras reunirse con su homólogo italiano, Lugi Di Maio, con el que abordó el tema energético y otros desafíos abiertos por la guerra de Ucrania, pero también los que comparten ambos países en el flanco sur.

Albares insistió en "el cumplimiento escrupuloso de los contratos internacionales" de Argelia, antes de añadir que no iba a "alimentar polémicas estériles" y que no le gustaba "la política ficción", al ser preguntado sobre la posibilidad de que Argel revise al alza los contratos con las empresas españolas por el cambio de la política de Madrid sobre el Sáhara.

"España aspira a tener la mejor relación con Argelia y que no sea incompatible tener una buena relación con Marruecos con tenerla excelente con Argelia", precisó. El ministro aseguró que, con Di Maio, con el que comparte "una misma identidad y visión sobre Europa", hablaron de la necesidad de tener una estrategia común ante los nuevos desafíos, incluidos los energéticos, y consideró que "no es novedoso que Italia se aprovisione de gas, igual que España"

"Hemos analizado la posible complementariedad de España e Italia para suplir esa dependencia que tiene Italia del gas ruso. España tiene un capacidad de regasificación muy, muy importante, en su costa, que puede, en un momento dado, ayudar a un socio muy importante como Italia a resolver una situación complicada", indicó. "También hemos hablado de la necesidad de completar las conexiones energéticas en Europa, precisamente para poder ayudarnos cuando uno y otro lo necesita", dijo, aunque no dio más detalles.

Según Albares además trataron el interés de compañías italianas por algunas exploraciones frente a las costas de Marruecos, en aguas que no son españolas. Es importante que haya un diálogo para estar seguros de que esas extracciones no tienen un impacto medioambiental sobre las Islas Canarias, ha defendido.

Una de las cosas que trató en su reciente visita a Marruecos fue "la reactivación de la comisión para delimitar las aguas entre Marruecos y España, y que en estos momentos no están delimitadas", aunque aseguró que "las extracciones no se encuentran más cerca de Canarias que de Marruecos, estarían dentro incluso si hiciéramos una mediana, según el derecho internacional del mar quedarían del lado marroquí".

Añadió que es una idea antigua que se ha recuperado por las tensiones actuales sobre el mercado gasístico: "No me consta que haya una fecha en la que vaya a producirse", resaltó. "Hemos hablado de interconexiones de energía y gas, hemos tratado todos los temas" y "hemos visto claro que Europa no puede encontrarse en una situación de dependencia como esta nunca más", sostuvo.

"De la misma forma que hay una amenaza para nuestra seguridad en Ucrania y se puede presionar a un estado situándole 15.000 soldados en su frontera (...) también se puede presionar a un estado situándole a 15.000 migrantes irregulares en sus fronteras o amenazándolo con cortarle los flujos energéticos", advirtió. "Esas son amenazas que podemos encontrar en el este o en el sur y eso debe tener un reflejo en el concepto estratrégico de la OTAN", afirmó sobre la cumbre de la Alianza Atlántica que acogerá Madrid en junio.