Alemania desconectará sus últimas tres centrales nucleares en abril del 2023

Alemania ha anunciado que sus últimos tres reactores nucleares dejaran de funcionar a mediados del próximo abril, tras la aprobación del Parlamento a la iniciativa del Gobierno de coalición del socialdemócrata Olaf Scholz, que pidió alargar el aprovechamiento de la energía nuclear por la guerra en Ucrania.

El pasado noviembre la cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó la enmienda por la que se prorroga desde diciembre de 2022, que era cuando estaba prevista su desconexión, hasta mediados de abril de 2023 el funcionamiento de los reactores de Isar 2, Neckarwestheim 2 (sur) y Emsland (oeste).

La medida fue impulsada por el Gobierno del canciller Olaf Scholz para reforzar la seguridad energética en Alemania de cara al invierno y fue aprobada por 375 diputados, mientras que 216 se pronunciaron en contra y 70 se abstuvieron.

Se mantiene el adiós a la energía nuclear

Los grupos parlamentarios de Verdes y liberales -los socios de coalición de los socialdemócratas de Scholz- ratificaron, aunque con reticencias, una decisión que había causado disenso en el seno del Ejecutivo hasta que el canciller la impuso haciendo uso de su prerrogativa.

En particular, los Verdes subrayaron que para ellos no se trataba de un voto fácil, pero destacaron que Alemania no adquirirá combustibles nucleares nuevos y que se mantiene el adiós a la energía nuclear, como recordó el secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente y diputado verde, Christian Kühn.

La oposición conservadora criticó duramente la medida del Gobierno de coalición, que a su juicio es insuficiente, ya que según afirman sería necesario adquirir nuevos combustibles nucleares y mantener los reactores en funcionamiento por lo menos dos años más.

El calendario del apagón nuclear fue primero impulsado por el entonces canciller socialdemócrata Gerhard Schröder en 2000, con los Verdes como aliados, y recuperado en 2011 por la conservadora Angela Merkel, a raíz de la catástrofe de la central japonesa de Fukushima.

Scholz argumentó a favor de la prórroga que los test de estrés realizados para estudiar la estabilidad de la red eléctrica han demostrado que en el peor escenario posible podrían producirse cortes localizados durante el invierno, por lo que sería irresponsable renunciar a la contribución de las nucleares durante ese periodo. Según datos de la Agencia Federal de Redes, en la primera mitad de 2022 los tres reactores generaron el 6 % de la electricidad consumida en Alemania.

Sin solución a largo plazo para reducir la dependencia energética

Con el comienzo de la guerra en Ucrania quedó de manifiesto la dependencia energética del gas de Rusia de la economía alemana, la primera del continente europeo. Las autoridades de Berlín han acelerado desde entonces la reducción de esa dependencia de ese recurso energético hasta mínimos.

En ese contexto resurgió la demanda de permitir el funcionamiento de las centrales nucleares existentes con el fin de garantizar el suministro de energía al país hasta conseguir sustituir la aportación del gas ruso al mix energético alemán.