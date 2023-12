"La Inteligencia Artificial va a multiplicar las oportunidades de trabajo"

Ángel Sáenz de Cenzano, country manager de LinkedIn para España y Portugal, recibe a La Información en las coloridas oficinas de la plataforma en Madrid. El directivo constata que la flexibilidad ha pasado a ser un elemento troncal de las relaciones laborales y aborda los próximos retos del mercado, entre los que destaca la IA. Lejos de mostrarse pesimista, espera su irrupción como un multiplicador de las oportunidades de trabajo y el elemento que impulsará la productividad del país.

Pregunta: Llegó a LinkedIn en 2019, desde entonces el mercado laboral ha sufrido muchos cambios, desde el boom del teletrabajo a hablar de nuevos derechos como la desconexión digital, al tiempo que ha aumentado la movilidad entre empresas. ¿Cree que esto ha marcado un antes y después en la manera de entender la relación entre el empleador y los trabajadores?

Respuesta: Creo que ha sido una transformación acelerada, no tanto un punto de inflexión. En otoño del 2019 publicábamos un informe global de tendencias laborales y ya se hablaba de ese elemento empático de las relaciones entre la empresa y el trabajador. No era algo nuevo, lo que pasa es que todo lo que sucedió y lo que ha venido después ha acelerado muchos cambios, algunos de ellos se han estabilizado, pero en otros, se ha vuelto a lo que había antes…hemos visto diferentes situaciones y no hay nada escrito a fuego: seguimos adaptándonos, aprendiendo y atendiendo.

P: Muchas empresas están decidiendo volver a la presencialidad ¿cree que finalmente se impondrá el formato híbrido o dependerá de cada compañía?

R: El teletrabajo es una herramienta más de una concepción flexible en el entorno de trabajo que según la industria que tratemos, toma una forma u otra. La mayoría de empresas están encontrando el punto de equilibrio entre la productividad del empleado, de la empresa y de gestión de los equipos; la nuestra, también. La flexibilidad está muy bien valorada por los profesionales y las empresas la están abordando con políticas y con ideas muy buenas, pero creo que no hemos visto todavía el final del camino, seguimos aprendiendo, estamos evolucionando, introduciendo diferentes cambios, como casi todo en la vida parece que va a ser un tema de balance.

P: El 45% de los ciudadanos creen que aumentará el paro en los próximos 10 años por la irrupción de la IA y los robots en el mercado laboral según la última encuesta del CIS. ¿Comparte este pesimismo?

R: Estamos viviendo una época de transformación grande y la inteligencia artificial lo que va a posibilitar es la multiplicación de las oportunidades, también las de LinkedIn. Para los trabajadores en cuanto a las posibilidades de encontrar contenido adecuado, trabajo, para prepararse de cara a las entrevistas, hay todo un mundo de funcionalidades que van a ayudar al propio miembro. También para las empresas, que van a poder establecer sus estrategias de talento con nosotros con una velocidad mucho más rápida de implementación. Para nosotros supone un acelerador y un multiplicador de oportunidades, no lo vemos como un limitante del espacio profesional, todo lo contrario.

P: En este proceso, ¿desaparecerán profesiones mientras se generan otras nuevas?

R: Creo que como en otras oleadas importantes de tecnología, más que un cambio de profesiones, cambiarán las herramientas que los profesionales tienen a disposición para llevar a cabo su trabajo. Nos adaptaremos, igual que lo hicimos al ordenador, a Internet, al móvil o las aplicaciones. Es una oleada más importante que nos ayudará a generar una productividad mayor en nuestro trabajo. Eso cambiará un poco nuestras rutinas, nuestros hábitos y también nuestras funciones pero no los trabajos en sí. No estamos viendo mucha conversación sobre puestos que se destruyen o se crean, más allá de los ligados específicamente a la IA, vemos en mayor proporción puestos tradicionales que incluyen su uso entre los requisitos de la oferta de empleo.

P: En este contexto, ¿es posible reducir la jornada laboral?

R: Es un debate que probablemente no tenga una sola respuesta porque depende mucho del contexto, depende de los sectores, de las empresas, del nivel de productividad. La reducción de la jornada laboral no me parece un fin en sí mismo, puede ser una consecuencia de que trabajemos de forma más selectiva y más productiva.

Ángel Sáenz de Cenzano, country manager para España y Portugal FERNANDO VILLAR

P: En España no se habla del fenómeno de la Gran Recesión estadounidense pero sí hemos visto un aumento del porcentaje de trabajadores que piensan en cambiar de empresa o incluso piensan en hacerlo. ¿Cómo se ha traducido esto en los números de LinkedIn?

R: Probablemente en algo más de movimiento. En los estudios que hacíamos en 2020 y 2021 se hablaba de que más o menos la mitad de la población laboral valoraba un cambio de trabajo, cosa que asustaba un poco, porque no es algo muy sostenible, pero si lo analizabas en profundidad tampoco tenía nada de malo. Es una época más de reflexión que de renuncia, al menos en España, y es lógico que nos replanteemos dónde trabajamos, por qué y cómo. Eso ha derivado en algo más de actividad en la red, por parte de las empresas para buscar posibilidades y candidatos y por parte de los profesionales también, por un ambiente vibrante en el mercado laboral.

P: ¿Ha cambiado el paradigma y ahora es el trabajador el que elige a la empresa?

R: Creo que sí ha habido una revolución ahí, en paralelo a que seguimos viendo un mercado laboral tenso, una asimetría entre la oferta y la demanda. Eso pone algo más de decisión en manos de los profesionales, pero esa situación concreta se refiere a posiciones muy específicas, no a todas. Si vemos otras cifras macroeconómicas de empleo vemos que todavía hay colectivos e industrias que encuentran dificultades, por ello tratamos de ser un sitio donde la gente pueda encontrar su empleo y podamos desarrollarnos y progresar como sociedad, que en España nos hace falta.

P: En los últimos meses la CEOE ha hecho referencia a ese problema de vacantes en sectores muy diversos, desde la agricultura al ámbito tecnológico, ¿cree que hay un problema de talento en España o no se está sabiendo canalizar bien la formación?

R: No diría con rotundidad ninguna de las dos cosas, no es un problema de talento ni de formación per sé, es de adecuación entre las capacidades necesarias y las que se pueden adquirir. Pero lo vemos con optimismo, creemos que hay una concienciación mucho mayor por parte de los profesionales de la necesidad de adquirir capacidades de forma rápida y de las propias empresas, como vía de desarrollo de su talento. Creo que tenderemos a cerrar esa situación, porque hemos cambiado el chip y sobre todo las empresas, y en menor medida, las administraciones públicas están tomando cartas en el asunto para proponer y proveer a los profesionales y desempleados de las capacidades necesarias para eliminar esa brecha entre oferta y demanda.

P: ¿Ha habido un aumento significativo de los usuarios en España?

R: El comportamiento del número de miembros en la plataforma es creciente y se va acelerando. Acabamos de celebrar hace dos semanas el billón de miembros a nivel mundial, que es una cifra muy icónica y significativa. En España estamos ya por encima de los 18 millones de miembros y hemos estado creciendo prácticamente a un ritmo de un millón al año. Vemos mucho movimiento en la plataforma de conversaciones, contenido, nuevas temáticas, industrias que antes no se veían representadas... Todo repercute en más miembros activos y más ofertas de trabajo.

P: ¿Destacaría algún sector en concreto?

R: El sector sanitario aceleró mucho su presencia durante estos años, como es lógico, pero hay otros que están emergiendo con mucha fuerza como los sectores ligados al ámbito rural (agricultura, ganadería, viticultura) que hace unos años tenían una presencia testimonial. También los sectores financieros que antes tenían algo más de reservas para participar en una red social profesional y ahora están publicando, incluso estudios, informes. Vemos que hay esa efervescencia de algunas industrias y eso nos satisface mucho y nos anima a seguir por ese camino.

Ángel Sáenz de Cenzano, country manager de LinkedIn para España y Portugal. FERNANDO VILLAR

P: ¿Desde la plataforma hay una intención de crear esas comunidades específicas? Pienso en la figura de los 'Top voices'.

R: Totalmente, tenemos un equipo editorial del que nos sentimos muy satisfechos que dinamiza todo eso, con los 'top voices' o contenidos y formatos propios como los resúmenes de noticias. No tenemos un papel protagonista, es el de los usuarios de la red, pero sí asumimos ese papel de impulso y dinamización. Los 'top voices' están ejerciendo una labor de divulgación, de análisis, de estudio, de compartir, de aportar valor a sus sectores, incluso en materias súper concretas, interesantísima.

P: ¿Qué objetivos tienen en el corto plazo para España?

R: Seguir siendo relevantes para nuestros miembros, tenemos un montón de usuarios que ya nos generan un nivel de responsabilidad alto y lo que tenemos que hacer es seguir ofreciéndoles valor en el tiempo que pasen en nuestra plataforma. No tenemos la ambición de que pasen muchísimas horas al día en LinkedIn, eso no es realista, pero que el tiempo que dediquen a trabajar en nuestra plataforma sea cada vez más relevante y suponga cada vez un mayor retorno de valor.