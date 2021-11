Aragonés y Colau evitan saludar al Rey ante toda la élite empresarial catalana.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, no han participado en el besamanos al Rey Felipe VI en el acto de Foment del Treball de entrega de las Medallas Conmemorativas del 250 aniversario de la patronal catalana y de los XIV Premios Carles Ferrer Salat, que se celebra este lunes por la noche en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

El Rey ha llegado al MNAC sobre las 19.30 horas y, acompañado por el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha sido recibido por los ministros Raquel Sánchez y José Luis Escrivá; los presidentes de Comunidad Valenciana y Aragón, Ximo Puig y Javier Lambán; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y el líder del PSC en el Parlament y jefe de la oposición, Salvador Illa.

Después de este momento, Felipe VI ha saludado a otras autoridades y empresarios, entre los que se encontraban los máximos responsables de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, y Repsol, Antonio Brufau, además del dirigente de la CEOE, Antonio Garamendi. Uno de los premiados por parte de la patronal dentro del evento es el el presidente de la Fundación la Caixa, Isidre Fainé, que también estará presente en la gala.

Los políticos catalanes no han tomado parte en el recibimiento protocolario al Rey, aunque posteriormente sí han saludado al monarca en el cóctel previo a la cena, momento en el que ya no habían medios gráficos presentes en la escena. Fuentes del Govern explican que "Aragonès ha llegado al hall del MNAC y, antes de entrar, se han saludado con el rey chocando puños", y han hablado "durante un minuto", tras lo que han llegado otras personas, con las que ambos se han mantenido hablando dos minutos más.

Ada Colau se ha agregado al grupo poco después, aunque esta ha centrado su conversación en el presidente de la Generalitat y con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, mientras que el monarca ha continuado con su charla con el titular de Foment y con otros invitados.

Aragonès pide no caer en el "inmovilismo"

Cuando ha llegado su momento de tomar la palabra, Pere Aragonès ha aprovechado para resaltar ante el Rey la importancia de que el proceso de negociación entre Gobierno y Generalitat continúe, entendiendo que buscar la estabilidad "no es sinónimo de inmovilismo". Además de esto, también ha solicitado "la máxima complicidad" para fortalecer el catalán, y ha pedido hacer de la lengua catalana un activo del mismo nivel que otros grandes activos de Cataluña.

Raquel Sánchez resalta la vía del diálogo

Por su parte, Raquel Sánchez ha destacado que en Cataluña "se respira un ambiente diferente al de hace tres años", y se ha mostrado convencida de que esto se debe al esfuerzo de diferentes actores para buscar un diálogo "cortés" y "constructivo". Con esto, la ministra ha querido destacar que "a España le va mejor cuando a Cataluña le va bien y al revés también", y ha defendido el diálogo para alcanzar metas que sirvan para mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

No es la primera vez que ocurre un desaire como este a la Monarquía durante una visita de Felipe VI. Pese a que Aragonès y Colau asisten a los actos que consideran relevantes independientemente de si está o no el monarca, es habitual que no participen en el besamanos al Rey. Incluso se suelen producir eventos que rozan la legalidad por parte de algunos grupos independentistas. Este mismo lunes, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha proyectado la imagen del Rey Felipe VI boca abajo en las Torres Venecianas de la plaza de España de Barcelona, a escasos metros de donde se celebra el acto de Foment.