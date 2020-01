Maroto pide "firmeza" a la UE ante una posible presión arancelaria por Airbus

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha instado a la Unión Europea ha responder de forma "firme y contundente" si Estados Unidos decide elevar los aranceles que impone sobre el sector agroalimentario europeo como reacción a las ayudas del bloque a Airbus que la Organización Mundial de Comercio (OMC) declaró ilegales: "Creemos que la Comisión tiene que tener una respuesta firme y contundente en el caso de que finalmente se adopten más represalias a un sector muy afectado y que, en el caso de España, está teniendo efectos muy negativos", ha expresado en declaraciones a los medios en Bruselas tras reunirse con el comisario de Comercio, Phil Hogan.

La ministra en funciones ha admitido "preocupación" por la nueva consulta abierta por la administración norteamericana, que podría desembocar en un incremento de los aranceles e incluso la incorporación de nuevos productos europeos afectados por los gravámenes. En este sentido, ha defendido que la UE "refuerce" las medidas de apoyo al sector agroalimentario afectado en caso de que Washington apruebe "más represalias", aunque también ha apuntado su preferencia es que el bloque alcance una solución negociada con Estados Unidos: "Porque dentro de pocos meses se conocerá el panel (de la OMC) sobre Boeing y entrar en una deriva de 'yo impongo y tú impones' creemos que no es la solución", ha explicado Maroto.

La titular de la cartera de Industria en funciones ha destacado que los encuentros de Hogan con sus homólogos estadounidenses la próxima semana pueden ser "el principio de una relación nueva" porque, según le ha trasladado el irlandés, Washington "parece que está por la labor de negociar": "Ha cambiado de actitud con respecto a la primera oferta que hizo la comisaria (Cecilia Malmström, predecesora de Hogan) en diciembre. Parece que hay predisposición", ha asegurado la ministra en funciones. "Si la administración norteamericana está en disposición de negociar tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad", ha zanjado Maroto.

No aclara su futuro en el Gobierno

Ante los últimos acontecimientos, la ministra en funciones no ha querido pronunciarse sobre su papel en el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y UP, aunque sí ha ratificado su compromiso con Pedro Sánchez: "Siempre lo he dicho: estoy a disposición del presidente y será el presidente el que defina el nuevo Ejecutivo". Maroto ha emitido estas declaraciones en Bruselas después de reunirse con Hogan, a quien ha trasladado la postura de España sobre los aranceles estadounidenses a los productos europeos.