El aviso del Banco de España sobre el límite de operaciones a recibir en Bizum

Bizum ha revolucionado la manera de entender los pagos y las finanzas a través de los smartphones. Ya no solo se abre una posibilidad para que ese amigo que siempre deja algo por pagar devuelva la parte que le corresponde del dinero (la excusa del 'no tengo suelto o efectivo' ha dejado de ser válida), sino que los ámbitos en los que esta app puede facilitar las finanzas cotidianas son muchos.

Empezando por el laboral, ya que muchos pequeños negocios están dando la opción de pagar por Bizum o de recibir estas pequeñas transferencias interpersonales sin coste como intercambio de bienes o servicios, sin pasar por los pagos con tarjeta o en efectivo.

Sin embargo, para luchar contra la economía sumergida y el fraude, el Banco de España avisa de que existe un límite de transferencias que se podrán recibir y, en el caso de superarlo, no se producirá movimiento alguno en la cuenta.

60 operaciones al mes y con una sola cuenta

Actualmente, el límite de operaciones recibidas entre particulares es de 60 al mes. "La plataforma envía un mensaje alertándote de que esa operación no puede efectuarse y que puedes estar tranquilo porque no se producirá ningún movimiento de fondos de tu cuenta" en el caso de superar las 60 transferencias, explican desde BE. De todas formas, es importante fijarse en el detalle de que es el máximo para particulares: las empresas y negocios que estén registrados y operen con Bizum como tal no estarán sujetos a este límite y, por lo tanto, podrán seguir trabajando con normalidad.

También es importante conocer otro dato, y es que solo se puede asociar una única cuenta bancaria a cada número de teléfono. Es decir, según explica el Banco de España, solo se puede activar Bizum en una de las entidades en las que se disponga de cuenta para cada número de teléfono, aunque se podrá cambiar entre ellas las que veces que se desee.