Ayuda de 1.400 euros por hijo menor: requisitos y cómo tramitar la solicitud

No casabe duda de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en un auténtico escudo social contra la pobreza y la exclusión desde que entró en vigor en diciembre de 2021. Por eso, no es de extrañar que en 2024 se vaya a incrementar su cuantía en un 6,9%. Sin embargo, dentro de las ayudas que ofrece, existe una que no todo el mundo conoce, a pesar de que más de 690.000 familias ya se han beneficiado de ella: la ayuda de 1.400 euros por hijo menor.

Una iniciativa que representa un importante apoyo para las familias con menores a cargo, buscando aliviar la presión económica y contribuir al bienestar infantil en plena ola inflacionista, crisis de precios para alimentos básicos y subidas en la factura de suministros.

¿Qué es la ayuda de 1.400 euros por hijo menor?

La ayuda de 1.400 euros es una prestación económica destinada a las familias con hijos menores de edad. Forma parte del esquema más amplio del IMV, diseñado para apoyar a aquellos en situación de vulnerabilidad económica. La ayuda se orienta específicamente a los menores, reconociendo la importancia de asegurar su desarrollo en un entorno estable y seguro.

Con la subida prevista del 6,9% del IMV, a partir de 2024, las nuevas cuantías se fijan de la siguiente manera: 1.475,22 euros anuales para menores de tres años; 1.032,65 euros anuales para mayores de tres años y menores de seis años; y 737,61 euros para mayores de seis años y menores de 18 años.

Requisitos para acceder a la ayuda por hijos

Para ser elegible, las familias deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre estos requisitos se incluyen:

Residencia legal y efectiva en España.

legal y efectiva en España. Ingresos y patrimonio por debajo de los umbrales establecidos.

y patrimonio por debajo de los umbrales establecidos. Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

y de Seguridad Social. Es esencial que los solicitantes proporcionen la documentación necesaria para demostrar su cumplimiento con estos requisitos.

Cómo solicitar la ayuda por hijos

El proceso de solicitud se ha simplificado para garantizar que el mayor número posible de familias elegibles pueda beneficiarse. Los interesados deben presentar su solicitud a través del portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El formulario online facilita el proceso, permitiendo a las familias completar su solicitud desde la comodidad de su casa.