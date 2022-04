El Banco de España avisa: los 4 pasos que debes seguir tras pagar con tarjeta

Aunque aún es pronto para decirlo, pese a que incluso haya países que ya tengan definidos sus planes, el dinero en efectivo está cada vez más cerca de tener una fecha de caducidad. O, al menos, quizás tal y como lo conocemos ahora. En su lugar, el pago con tarjeta y, sobre todo, con 'contactless' ha cogido un peso que ha sido mucho mayor a raíz de la pandemia. Eso sí, la cara menos amable de algo que parece a priori más cómodo es que las estafas han aumentado de forma considerable.

Esto conlleva riesgos serios de perder grandes cantidades de dinero. Así las cosas, el Banco de España lleva ya tiempo encargándose de avisar a la ciudadanía de, primero, las formas que utilizan los delincuentes para hacerse con los ahorros de nuestra cuenta; y, segundo, una serie de conductas o buenas prácticas que llevar a cabo por parte de los consumidores para tener aún más cuidado.

Por ejemplo, el organismo insiste en la necesidad de pedir siempre la copia, cuando se efectúa un pago en un restaurante, un local, una tienda, etc. "Tal vez digas que no y probablemente esta es una buena decisión, no lo necesitas y, además, así proteges el medio ambiente. Sin embargo, antes de responder negativamente, asegúrate de que te han cobrado la cantidad adecuada", explica el Banco de España.

"¿Quieres copia?": estos son los riesgos de no pedirla cuando pagas con tarjeta

No solo eso. También el Banco de España avisa de las cuatro cosas que hay que hacer siempre que se pague con tarjeta de crédito. Son, pues, las siguientes:

- Al hacer un pago con contactless, dice, "comprueba el importe que figura en la pantalla y asegúrate de que es correcto". La copia puede servir para llevar un control adecuado de los gastos

- Otra buena práctica es guardar el ticket de compra del comercio. De esta forma, se podrá verificar que el importe del cargo de la tarjeta, coincide con el de la compra. "Recuerda que en muchos comercios, existe la posibilidad de obtener un ticket electrónico".

- Por otro lado, insta a revisar los cargos de la tarjeta en la cuenta para llevar un control de todas las operaciones que se realicen.

- Y por último, aunque no sea una práctica cotidiana, el Banco de España aconseja a los clientes a preguntar a las entidades sobre la posibilidad de que envíen un mensaje SMS cada vez que se realice algún cargo en la tarjeta.