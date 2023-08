Los bancos 'regalan' hasta 2.500 euros por domiciliar la nómina en sus cuentas

Los bancos no echan el freno en la búsqueda de vinculación de sus clientes tanto nuevos como habituales. Las entidades bancarias no escatiman en dedicación para presentar nuevas propuestas atractivas con el propósito de llamar la atención de sus clientes y no clientes. Entre las estrategias más reconocidas, mejoran las condiciones de las cuentas remuneradas e incentivan al cliente a que vinculen su nómina recibiendo unos "regalos" a cambio. Además, ofrecen dinero gratis, hasta 2.500 euros al domiciliar sus sueldos.

En un contexto marcado por la alta inflación y la quinta subida del precio del dinero en el mes de julio hasta el 4,25% TAE y la novena desde el organismo que preside Christine Lagarde, los bancos han querido ofrecer a sus clientes mejores condiciones en sus cuentas nómina con alto efectivo depositado, por ejemplo los 100.000 euros cubiertos por el fondo de garantía de depósitos español.

De este modo, la cuenta remunerada con la que más dinero puedes ganar en la actualidad es la Cuenta Próxima de Targobank, ya que según datos de Kelisto.es, ofrece un 2,5% TIN para cualquier cantidad. En este caso, sus clientes podrán percibir hasta 2.500 euros si mantienen un saldo de 100.000 euros en la cuenta y domicilian una nómina de al menos 600 o cuentan con un crédito hipotecario. Por otro lado, la Cuenta Ahorro Bienvenida de Openbank ofrece hasta 1.825 euros a todos aquellos clientes que decidan abrir una nueva cuenta con la entidad, pero en este caso, la decisión de vincular la nómina no es necesaria. Si se opta por esto, el banco ofrece más de un 5% TAE pero sólo para los primeros 5.000 euros.

Regalos sin comisiones en forma de efectivo o rentabilidad

Por otro lado, para aquellas cuentas que estén vinculadas a las nóminas de los bancos tanto los ya mencionados como Orange Bank, Cajamar, Pibank, ING, My Investor, Banco Sabadell, EVO Banco y Abanca, ofrecerán a sus clientes dinero en el primer año de la apertura de la cuenta. Todos ellos carecen de comisiones de mantenimiento y administración. Además, la cantidad de dinero que se puede conseguir el primer año puede ser en forma de regalo directo en efectivo o bien vía rentabilidad, según ha informado Kelisto.es a La Información.

Además, las entidades que ofrecen un TIN inicial del 2,5% son Targobank, EVO Banco con su Cuenta Inteligente (con nómina domiciliada) hasta el 31 de diciembre de 2024, Abanca con Cuenta Clara y Banco Sabadell que se suma a estas ofertas. En su caso, el banco premia a los nuevos clientes que contraten esta cuenta por Internet y que domicilien su salario con un regalo de 200 euros en efectivo, una remuneración del 2,5% durante un año (para hasta 30.000 euros de saldo) y la devolución del 3% de las compras realizadas con tarjeta de débito (hasta el 30 de septiembre de 2023), según Kelisto.

Sin embargo, otras cuentas que no alcanzan el 2% TIN inicial pero que también ofrecen a sus clientes la posibilidad de conseguir dinero el primer año son Openbank hasta 1.825 euros brutos, Orange Bank hasta 1.800 euros, Cajamar hasta 1.750 euros, Pibank premia con 1.500 euros, y por último, si priorizas tener un cajero cerca de sin comisiones siempre que lo necesites, la oferta del banco naranja ING brinda la posibilidad de obtener 1.250 euros si vinculas tu nómina a la cuenta.

Los clientes con menos ahorros también podrán conseguir dinero

Sin embargo, para aquellos cuyos ahorros no alcancen la suma de 100.000 euros, existen alternativas que posibilitan obtener una retribución más substancial debido a su tipo de interés más elevado. Para ello, Pedro Ruiz ofrece a este medio algunos ejemplos y destaca la Cuenta Nómina de CaixaBank, la cual otorga un rendimiento del 5% TIN a lo largo de dos años para hasta 5.000 euros. De igual manera, la Cuenta Nómina de Bankinter presenta un escenario similar al ofrecer el 5% TIN durante el primer año, aunque esta vez para cantidades de hasta 10.000 euros. Otros bancos que orecen el mismo tipo de interés son Ibercaja con ingresos superiores a 1.400 euros y Openbank con su Cuenta Ahorro Bienvenida con vinculación de nómina.

En la actualidad, las cuentas remuneradas del mercado "tienen abierta una división evidente, ya que están divididas entre las que sirven de gancho para atraer y vincular clientes, convirtiéndose en cuentas nómina, las cuales llevan tiempo sin grandes cambios en sus rentabilidades como es el caso de Caixabank, Bankinter u Openbank o algún cambio puntual que se está extendiendo en el tiempo como pasa con Banco Sabadell o EVO Banco" según asevera el experto en finanzas de Kelisto.

Además, subraya que las firmas que suelen ofrecer los bancos más pequeños o Fintech son mucho más activas y se mejoran cada pocas semanas para no quedarse atrás frente al resto de competidores. "Ese es el caso, por ejemplo, de las cuentas de Banca Progetto, Lea Bank, Renault Bank o Bank of Norwegian".