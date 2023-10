Las bebidas sin alcohol copan el mercado y los lineales del súper se inundan de 0,0

Los españoles empiezan a dejar atrás las bebidas alcohólicas en busca de otras alternativas más saludables. Tanto la industria como los consumidores coinciden en que sus preferencias están cambiando, algo que se observa claramente en los lineales de los supermercados y en las barras de los bares, que cada vez tienen que tener una mayor oferta de productos. Las cervezas sin alcohol son cada vez más numerosas y han conseguido romper las tendencias descendentes en el consumo del zumo de cebada; y al mismo tiempo aumenta considerablemente la variedad de licores 0,0% que tratan de replicar los sabores del ron, la ginebra o el whisky.

Los informes de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desvelan que, entre enero y marzo, el número de cervezas sin alcohol servidas fuera del hogar creció un 5% respecto al año pasado. Aunque la variedad tradicional sigue siendo mayoritariamente elegida por un 84% de los españoles, la 'sin' ha conseguido ensanchar su cuota de mercado hasta un 13% del total, lo que convierte a España en el país líder de la Unión Europea en consumo de cerveza 0,0º. Es, también, el segundo mercado del mundo en bebidas bajas en alcohol, sólo por detrás de Alemania, según la consultora IWSR.

La última encuesta del Ministerio de Sanidad apunta que el consumo de bebidas alcohólicas está en mínimos históricos, algo que ha obligado a las compañías a redefinir sus productos hacia segmentos más 'premium' y tratar de asociar su consumo a una experiencia gastronómica. Las estimaciones de IWSR auguran que el mercado de bebidas desalcoholizadas crecerá un 8% hasta 2025, diez veces más de lo que lo harán las que llevan alcohol (+0,7%).

El consumo de alcohol, a la baja

Para Bosco Torremocha, director de Espirituosos España, "la tendencia a beber menos es un hecho desde hace décadas", algo incentivado por un mercado que cada vez demanda alternativas más sanas. Considera que los consumidores "tienen nuevos momentos de consumo, y buscan una alternativa cuando eligen no beber alcohol". Estas alternativas no sólo están llegando a este producto, "también al café, que pasa a ser descafeinado, la leche sin lactosa, los refrescos de cola sin azúcar ni cafeína...".

De su lado, el presidente de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, apunta que las cervezas 0,0º crecen porque los consumidores ya no buscan el contenido alcohólico, sino el frescor y el sabor que caracterizan a esta bebida: "Es una alternativa para quienes no desean renunciar al placer de tomarse una cerveza, pero no pueden o no quieren consumir". Señala que las empresas del sector han ido ampliando su portfolio con nuevas variedades y esto "ha calado en los nuevos públicos, consiguiendo asentarse en el mercado".

Parte de culpa de esta expansión del "cero alcohol" está en la necesidad de las cerveceras de cumplir con las normativas de publicidad. Ahora, para continuar patrocinando eventos deportivos o culturales, deben hacerlo con sus marcas 0,0º. Es el caso de Estrella Galicia, que patrocina al piloto Carlos Sainz, o Heineken, que hace lo propio en competiciones deportivas.

En busca de alternativas más sanas

Pablo de la Rica, gerente de Retail Knowledge de AECOC, cree que ésta es una tendencia de largo recorrido que logrará retener a unos consumidores preocupados por su salud. "Hay que entender a un consumidor que busca un consumo más moderado sin renunciar al ocio. Lo saludable está de moda y el cliente quiere cuidarse a la vez que disfruta. Una bebida que desarrolle estos atributos tiene mucho terreno ganado, siempre y cuando su sabor también esté a la altura de lo que esperan los consumidores", explica.

Coincide con su análisis Beatriz Álvarez, directora de marketing de Grupo Varma. Esta compañía, propietaria de marcas como Ron Barceló, acaba de sacar al mercado español White Claw, una serie de licores con mezcla enfocada en los jóvenes. Con este lanzamiento tratan de dar respuesta a la "creciente tendencia hacia un estilo de vida más saludable y equilibrado", en busca de un público más amplio, y logrando una mayor aceptación del mercado, especialmente entre los consumidores de menor edad.



Álvarez y De la Rica destacan como hito trascendental en el nuevo paradigma el que parte del consumo se haya trasladado a las horas centrales del día y a entornos menos fiesteros y más relajados. A juicio del portavoz de Aecoc, toda esta combinación de factores hará que el mercado de bebidas desalcoholizadas crecerá de forma generalizada, aunque lo hará a distinto ritmo: "La cerveza 0,0 es un producto consolidado, que seguirá ganando terreno, pero también veremos con cada vez más frecuencia vinos, destilados y espirituosos sin alcohol", subraya.

Todas las fuentes consultadas por La Información consideran que estas innovaciones perdurarán en el tiempo. Para Torremocha, la clave está en que esta gama de productos "permite ampliar las opciones del consumidor en franjas y momentos que antes no se planteaban. Ahora no tiene por qué renunciar al sabor de su bebida favorita en ningún contexto". Olalla, por su parte, defiende la cada vez mayor presencia de estas nuevas variedades como clave para su expansión: "Cada vez es más común encontrar en los locales grifos específicos para tirar cerveza sin alcohol. Han llegado para quedarse", concluye.