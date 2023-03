Becas MEC 2023-2024: ¿cuándo se solicitan y cuáles son los requisitos?

2.520 millones de euros. Es esta la inversión histórica que aprobó el Gobierno de España hace unas semanas para financiar las nuevas becas MEC 2023-2024, de las que está previsto que se beneficien más de un millón de estudiantes de universidad o centros de FP. El objetivo es lograr la igualdad de oportunidades de todos los jóvenes, tal y como aseguraron desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, liderado por Pilar Alegría. Pero, quienes quieran recibirlas, deben estar muy atentos y tener claro cuándo empieza el plazo para poder solicitarlas y cuáles son los requisitos.

La partida dedicada a las ayudas que percibirán los estudiantes es la más grande de la historia, tras subir un 18% con respecto al año anterior: se calcula que la cantidad media que recibirá cada alumno no universitario será de 1.730 euros, y de 3.130 los no universitarios. Además, introduce varias novedades que se recogen en el BOE, como es el caso de una cuantía fija de hasta 1.700 euros, en función de la renta, de un complemento de residencia para quienes tengan que desplazarse del hogar familiar, y una cifra extra por excelencia académica de entre 50 y 125 euros por superar el 8 de media. Para formación no universitaria, se podrán pedir becas que serán, como mínimo, de 300 euros.

Otra de las modificaciones es el aumento de la partida de las becas para alumnos con necesidades especiales, que podrán optar a una ayuda universal de 400 euros para respaldar a las familias ante la elevada inflación. Los estudiantes tendrán que acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33% con trastornos graves de conducta, de comunicación o espectro del autismo. Pero no deben cumplir ningún umbral de renta los de segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula las becas y ayudas al estudio para 2023-24:



✔️2.520 M€ para el próximo curso, un 18% más que el año pasado



Un nuevo máximo histórico para alcanzar la igualdad real de oportunidades y una educación de calidad⤵️ pic.twitter.com/Cc2n4vMjRR — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 21, 2023

Cuándo se pueden pedir las becas MEC 2023-2024

Tal y como ya ocurrió en el año 2022-2023, para el próximo curso se adelantan los plazos para pedir las becas, lo que supone avanzar cuatro meses el periodo: los estudiantes podrán solicitarlas desde el 30 de marzo hasta el 16 de mayo, de manera que, entre agosto y septiembre, tengan una respuesta y sepan si cuentan o no con la partida económica. No obstante, este ingreso no empezarán a recibirlo hasta el primer trimestre del 2023-2024.

Para solicitarla, hay que acudir a la Sede Electrónica del Ministerio de Educación. Tras identificarse, hay que rellenar un formulario que estará disponible cuando abra el plazo. Una vez completado, las Unidades encargadas de la tramitación de becas comprobará que se reúnen los requisitos para percibirla.

Requisitos para poder solicitar las nuevas ayudas

Aunque, a partir del próximo 30 de marzo, los estudiantes podrán empezar a solicitar las becas MEC 2023-2024, el Ministerio de Educación y Formación Profesional solo se las concederá a quienes cumplan una serie de requisitos generales, económicos y académicos:

Ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea . En el caso de ser menor de 18 años o haber tenido la residencia a 31 de diciembre de 2022, se puede conceder.

o tener la nacionalidad de un . En el caso de ser menor de 18 años o haber tenido la residencia a 31 de diciembre de 2022, se puede conceder. No haber obtenido un título de nivel igual o superior al de los estudios para los que se pide la beca.

al de los estudios para los que se pide la beca. Que la suma del valor de las fincas urbanas o rurales de la unidad familiar no superen los 42.9000 euros , que los rendimientos netos del capital mobiliario, junto con las ganancias patrimoniales, no superen los 1.700 euros, y que no haya ingresos procedentes de actividades económicas y participación en entidades por encima de los 155.500 euros .

, que los rendimientos netos del capital mobiliario, junto con las ganancias patrimoniales, no superen los y que no haya ingresos procedentes de actividades económicas y participación en entidades por encima de los . Los universitarios de primer curso tienen que matricularse de 60 créditos . Pueden tener beca, con algunas limitaciones y condiciones, si se matriculan de, al menos, 30 créditos . Y deben tener una nota mínima de cinco puntos en la prueba o enseñanza que ha dado acceso a la universidad.

. Pueden tener beca, con algunas limitaciones y condiciones, si se matriculan de, al menos, . Y deben tener una nota mínima de cinco puntos en la prueba o enseñanza que ha dado acceso a la universidad. Los universitarios del segundo curso y sucesivos tienen que estar matriculados, como mínimo, del mismo número de créditos que el curso anterior, y han de haber aprobado un porcentaje de las asignaturas que varía según la rama de conocimiento: en ingenierías y arquitectura, se exige un 65%, en ciencias de la salud el 80%, y en ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades, el 90%.

Aumenta la cuantía del complemento de residencia

Uno de los aspectos más destacados de las nuevas becas MEC es el aumento de la ayuda por complemento de residencia, que podrá ser de hasta 2.500 euros para el curso 2023-2024, mientras que el año anterior era de 1.600 euros.

El fin de este incremento es facilitar que los alumnos puedan continuar su formación en una localidad distinta de la propia, sobre todo aquellos que pertenecen a familias de entornos rurales. Así, se pone el foco en los jóvenes que tienen que desplazarse y residir en otras ciudades para cursas estudios postobligatorios. Esto beneficiará a más de 187.000 personas.