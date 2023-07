Bizum alerta: así puedes evitar que te timen y te roben dinero

Bizum se ha convertido en la plataforma de pago preferida en España. Esta nueva modalidad para hacer transferencias con solo un número de teléfono tiene un fuerte impacto en el mundo de las finanzas personales: tiene cerca de 20 millones de usuarios activos. Pero quienes la utilizan deben cumplir las reglas de esta app si quieren evitar una multa de Hacienda. Y esto no es todo: también han de tener especial cuidado para no caer en timos, ya que este servicio es el nuevo objetivo de los ciberdelincuentes.

Para pagar una cena o las compras en una tienda, cuadrar las cuentas de un viaje... Bizum es ya una aplicación indispensable en cualquier teléfono móvil. Pese a que se trata de una plataforma de pago segura, cuanta más gente la usa, es mayor la posibilidad de que sea vulnerada. No obstante, estos ciberdelitos se pueden evitar si se está alerta y se desconfía de cualquier signo de alarma. De ahí que el uso de la tecnología implique una gran responsabilidad.

Hay que tener en cuenta que tan solo es posible asociar una cuenta bancaria a un número de teléfono. Una de las dudas más habituales sobre su uso alude a Hacienda y la declaración de la Renta y a cómo tributan las transferencias bancarias. Gracias a herramientas como Bizum, se pueden intercambiar hasta 500 euros en tan solo unos segundos. Pero no es posible hacer más de 60 envíos de dinero al mes, excepto las empresas y negocios que utilicen este sistema, que no están sujetas a ningún límite y podrán operar con normalidad.

Cuáles son los timos más habituales de Bizum

Uno de los timos más habituales es el de la ‘falsa compra’. Esto consiste en que la víctima ofrece un producto en venta y recibe un mensaje de un supuesto comprador, que le dice que le transferirá por Bizum el dinero del artículo. El vendedor recibe una notificación de la app que interpreta como un aviso de pago y, sin prestar atención, le da al botón de ‘aceptar’. Al tiempo descubre que esto no era un aviso, sino una solicitud de pago, y que acaba de enviar ese monto, no de ingresarlo. Cuando intenta comunicarse con esa persona, no obtiene respuesta, ni volverá a tener noticias del timador.

Otra de las estafas consiste en hacerse pasar por representante de la Seguridad Social o de algún otro organismo del Estado. Por WhatsApp o una llamada, indican a la persona que ese organismo le tiene que enviar cierta cantidad de dinero -como prestación, devolución...-. Igual que en el caso anterior, la víctima recibe una notificación y la acepta pensando que el dinero ingresa en su cuenta, cuando en realidad es quien transfiere el dinero de su propia cuenta.

Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, y la Guardia Civil alertan de que ningún organismo de la administración pública hace reintegros por Bizum. Así, aclaran que todas las gestiones las realizan a través de sus sitios web oficiales.

Cómo puedo evitar que me roben dinero por Bizum

El principal consejo que se ha de seguir para evitar caer en una trampa de los ciberdelincuentes es obvio: tener cuidado al usar Bizum y no confiar en todas las notificaciones que se reciben. Si es tarde para esto, lo siguiente que hay que hacer es seguir los pasos que indican en la propia página web de Bizum.

Son muchas las formas de estafa que ponen en práctica los delincuentes, pero una de las más extendidas es aquella que solicita un pago camuflado de ingreso para que la víctima acepte rápidamente. Además, en ocasiones, se ponen en contacto pidiendo la devolución de un pago por Bizum que se ha enviado por error, haciéndose pasar incluso por amigos o conocidos. En estos casos, los usuarios deben dar el consentimiento para hacer la transacción, por eso es fundamental leer con calma las notificaciones y asegurarse de la veracidad de que lo dice.

Otra de las recomendaciones de los expertos es no clicar en enlaces cuyo origen se desconoce y su destino es incierto. A ello se une la necesidad de no aceptar transacciones de personas que no forman parte de tu lista de contactos: nunca hay que facilitar los datos de acceso. La propia empresa señala que "ningún organismo oficial realiza pagos a través de Bizum, tal y como ha recordado la Seguridad Social".

Qué puedo hacer si me han timado en Bizum

Toda la información de las operaciones que se realizan se queda registrada en los sistemas. Esto permite que siempre haya un rastro y datos de la persona que ha robado el dinero, por lo que no será tan complejo poner solución cuanto antes al timo. Pero, para que esto pueda llevarse a cabo, es fundamental denunciar la estafa en la Policía, para que tomen medidas y puedas recuperar el dinero. Asimismo, hay que comunicarlo cuanto antes al banco.

Tras hacer esto, solo queda esperar. Desde Bizum señalan que la plataforma colaborará en la persecución del presunto estafador, aportando los datos que tenga con respecto a las autoridades competentes que lo soliciten de manera oficial.