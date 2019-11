Por qué no debes usar la tarjeta de débito en tus compras del Black Friday

Durante estas semanas, son decenas de miles de euros los que se van a mover con motivo de las compras del Black Friday. Es, sin duda, el evento del comercio online por excelencia con Amazon como maestro de ceremonias. Tanto es así que el gigante de Internet, que el año pasado puso en circulación un millón de paquetes en 24 horas, ha alargado una semana el conocido como viernes negro.

Pero al mismo tiempo que el número de transacciones aumenta cada año, también lo hace el fraude en Internet. El pasado año, se incrementaron en 26 puntos porcentuales las suplantaciones de identidad durante el Black Friday, lo que supuso un ascenso en el número de morosos por haber sufrido un ataque.

Una práctica esencial para que esto no ocurra es utilizar la tarjeta de crédito, antes que la de débito. Este es, de hecho, uno de los trucos que menciona The Telegraph para utilizar este Black Friday.

"De esta manera, su banco terminará pagando la factura, en lugar de usted, si la transacción sale mal", apunta el rotativo británico. "Además, si los productos no llegan o no son lo prometido por el sitio del vendedor, la entidad bancaria tiene la responsabilidad de reembolsar el dinero".

"La peor herramienta financiera"

Es prácticamente lo mismo que ya avisó el exconvicto y experto en fraude Frank Abagnale a finales del pasado verano. Abagnale es, por cierto, uno de los estafadores más famosos del mundo. Suplantó identidades para canjear cheques falsos, se hizo pasar por piloto, médico y abogado. Su fortuna llegó a ascender hasta los 2,5 millones de dólares. Y, de hecho, su historia llegó a la gran pantalla de la mano de Steven Spielberg y bajo el rostro de Leonardo DiCaprio en 'Atrápame si puedes' .

Según explicó el propio Abagnale en un artículo para CNBC Market, una forma de evitar el robo de identidad es evitar las tarjetas de débito. "Nunca, nunca, use una. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. No se lo recomiendo a nadie", explica en su escrito.

Esto de hecho ya lo ha reiterado en más de una ocasión, como las charlas de Google. Según dice el experto en fraude: "Es la peor herramienta financiera que se haya dado al consumidor". ¿Por qué? "Cada vez que utiliza una, pone en riesgo su dinero y su cuenta bancaria", dice.