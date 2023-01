Bolaños saca pecho y asegura que la pensión media ha subido 263 euros.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aprovechado este domingo para hacer una comparecencia en la sede del PSOE y sacar pecho de los logros económicos del Gobierno frente a los malos augurios y los vaticinios de la derecha. Tras repetir que la economía crecerá un 5% en "un buen año económico 2022", el ministro ha recordado que España tiene ahora la menor inflación de la Eurozona y ha lanzado un cálculo sobre el aumento de las pensiones, según el cual, tras la revalorización con el 8,5% de IPC que se ha hecho este año, la pensión media en España ha aumentado en 263 euros.

Sin dar mayores explicaciones sobre cómo se hace ese cálculo, Bolaños ha presumido de que se trata de un logro del PSOE que con un Gobierno de derechas no se habría producido, dado que su reforma se basaba en no actualizar las prestaciones con el IPC. En su balance económico, el ministro recordó que se han creado casi medio millón de empleos el año pasado, un bagaje económico que espera que sirva para afrontar en 2023 las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y las generales de "noviembre o diciembre", dijo.

Palabras contra el PP y Feijóo

En una comparecencia improvisada este domingo, Bolaños cargó contra el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, al que recordó su oposición a la "solución ibérica" para el gas, que ahora "está copiando toda Europa", y su falta de alternativas. Además, le acusó de "intentar sembrar el miedo" con un discurso de "vaticinios y profecías que no se cumplirán", como la celebración de un referéndum independentista en Cataluña, y le ha recomendado realizar "un ejercicio de aceptación de la realidad".

Así lo ha expresado el también secretario de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en declaraciones ante los medios de comunicación en Ferraz, donde ha lamentado que Feijóo "continuamente presagie todo tipo de desastres". "España se merece una oposición mejor", ha aseverado, para criticar también que el PP desee que "no vayan bien las cifras económicas y de empleo en España", mientras el Gobierno sí alcanza aspectos positivos al respecto.

"Al señor Feijóo le recomendaría un ejercicio de aceptación de la realidad, que sea consciente de que sus deseos son otros, pero que la realidad es que España crece al 5%, creó medio millón de empleos en 2022 y ha reducido cinco puntos la inflación en cinco meses", ha agregado. Asimismo, ha censurado que los 'populares' trabajen para "bloquear", como en el caso del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde el PP ha "politizado la justicia", ha sentenciado.

En este contexto, Bolaños ha aseverado que 2022 ha sido el año en el que Feijóo "ha decepcionado a todos", ya que llegó al PP para dotarlo de liderazgo, pero "demuestra cada día sus carencias": "Incumple la Constitución y no ha llegado a ningún acuerdo. Llegó a uno (el de la renovación del CGPJ), pero no fue capaz de firmarlo porque le torcieron el brazo los elementos más ultras de la derecha española". Así, ha cuestionado si 2023 será el año en el que "los que mandan en la derecha cierren la ventana" a Feijóo, como hicieron con Pablo Casado, tras comprobar que "no da la talla".

El 2023 será un año político "trascendental"

Por otro lado, Bolaños ha incidido en que tras un 2022 "magnífico" por la eficacia de las medidas del Gobierno ante la crisis, España enfrenta un 2023 "trascendental" en el ámbito político por las elecciones --autonómicas y municipales en mayo y generales en "noviembre o diciembre"-- que decidirán si el país sigue avanzando o "para en seco y retrocede" con un gobierno "de derecha y de ultraderecha".

"En 2023 se decidirá si queremos un gobierno que haga políticas para la mayoría a costa de un pequeño esfuerzo de los poderosos, con crecimiento económico en España que se redistribuya de manera justa, o queremos un gobierno de políticas injustas", ha ahondado, para añadir que también se ponen en juego los avances en entendimiento, diálogo, derechos y libertades.