Bonos turísticos 2021: descuentos de hasta 600 euros por viajar a estas CCAA

Se acerca el segundo verano de pandemia y el que, con toda la cautela y (por qué no decirlo) responsabilidad, puede parecerse o asemejarse algo a la tan ansiada normalidad. La campaña de vacunación ha cogido velocidad de crucero en los últimos dos meses y no muestra, al menos de momento, atisbos de frenada: en esta primera semana de junio, casi el 40% de la población ha recibido al menos ya la primera inoculación, según datos de Sanidad. No solo eso, en los próximos días se espera la llegada de más de cuatro millones de dosis, la remesa más grande hasta la fecha. Por poner un ejemplo, en Canarias y Baleares, los viajeros nacionales ya no precisarán de una PCR para entrar, bastará con estar vacunado o de no ser así, un test de antígenos o haber desarrollado anticuerpos tras haber pasado la enfermedad.

Y aún hay más: siguiendo el ejemplo de algunos de nuestros vecinos más cercanos como Gibraltar o Portugal, ya han sido varias las comunidades - como Madrid, Cantabria, Galicia o Murcia, entra otras- que prevén o tienen sobre la mesa 'jubilar' a las mascarillas en exteriores a partir de julio. Con todo, si algo parece claro es que este verano no será igual que el anterior y el sector turístico empieza ya a verlo como la tabla de salvación que acabe, por fin, llegando a buen puerto.

Buen ejemplo de ello son los llamados bonos turísticos a los que este año se han sumado aún más autonomías (algunas como Galicia o Andalucía ya contaban con este tipo de 'compensación' económica). El objetivo es promover el turismo nacional, de modo que una serie de descuentos y ofertas en alojamientos turísticos, restauración, ocio etc. sirvan de efecto llamada para los españoles. Pero... ¿Qué comunidades tienen estos bonos turísticos en el verano de 2021?

Aragón

Aragón puso en marcha su bono turístico hace escasos días. Cualquier persona con residencia en España y que vaya a hacer un viaje de al menos dos noches en Zaragoza, Huesca o Teruel podrá acceder a una serie de descuentos. Eso sí, los alojamientos que entran en este tipo de bono deben estar inscritos en el Registro de Turismo de Aragón. También habrá ofertas en actividades de ocio que estén registradas y sean consideradas como empresa turística, tal y como expone el Heraldo de Aragón que, además, cita todos los requisitos que se exigen.

Los beneficiarios podrán optar a descuentos de hasta 300 euros en sus reservas y actividades. El bono turístico de Aragón estará disponible en dos periodos: primero desde junio hasta el 15 de julio de 2021 y, si quedan partidas presupuestarias, desde el 1 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 2021.

Andalucía

Para acceder al bono turístico andaluz, igual que el anterior, también será necesaria una estancia mínima de dos noches. El alojamiento para disfrutar de los descuentos que ofrece la Junta deben estar catalogados con el distintivo 'Andalucía Segura' (en el siguiente buscador puedes comprobar qué locales lo tienen). Una vez realizado el viaje, se deberá presentar la solicitud, junto a las facturas aportadas tanto por el establecimiento como por las agencias.

Cuando se hayan hecho las comprobaciones, se abonará en la cuenta corriente el 25% del importe del servicio del alojamiento, con un máximo de 200 euros. Aumentará hasta el 50% para personas que no hayan tenido obligación de declarar en el último ejercicio fiscal o tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Además, también se abonará un 50% de la factura, con un máximo de 500 euros, en el caso de estancias de 4 o más noches en el caso exclusivo de reservas a través de agencias de viajes realizadas por personas mayores de 65 años y menores de 25.

Islas Baleares

Hace un mes, las Islas Baleares anunciaron un bono de hasta 100 euros por persona, para aquellos que residan en la comunidad y viajen a una isla diferente a la suya natural de residencia. También se exigirá, para acceder a este descuento, una estancia mínima de dos noches entre la segunda quincena de junio (sin contar el 23 y 27) y la primera quincena de noviembre.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha define este bono turístico como una medida de apoyo para los alojamientos hoteleros y las agencias de viaje de la región. Los descuentos son variables y pueden ir desde 12 euros por habitación y noche en hostales y hoteles de 1 estrella, hasta 20 euros por habitación y noche en hoteles de 2 y 3 estrellas y hasta 30 euros por noche en hoteles de 4 y 5 estrellas.

Por tanto, podrán beneficiarse de este bono aquellos que pernocten en algunos de los establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha. Con carácter general, el plazo se extenderá hasta el próximo mes de septiembre.

Comunidad de Madrid

Una de las últimas en sumarse a esta iniciativa ha sido la Comunidad de Madrid con un bono que ofrece descuentos de hasta 600 euros por persona en noches de alojamiento turístico (a partir de una noche), así como otros servicios relacionados con la manutención, salud y bienestar, visitas guiadas, actividades turísticas y deportivas.

Cada turista que llegue a la capital podrá solicitar un bono por un mes, durante la vigencia del programa, y tendrá un plazo de 10 días desde la descarga para canjearlo.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana también cuenta con un bono que puede alcanzar hasta el 70% de los servicios turísticos, con un límite máximo, eso sí, de 600 euros. Podrán solicitar esta compensación, aquellas personas mayores de edad que estén empadronadas en un municipio de la autonomía, aunque apunta la Generalitat, para que se formalice se debe reservar en establecimientos de alojamientos turísticos o agencias de viajes que estén adheridos a este programa.

Las ofertas de las que se pueden beneficiar los turistas con este bono son manutención, excursiones o servicios deportivos. El plazo para pedirlo finaliza el próximo 15 de junio.

Extremadura

Aquellos turistas que pernocten en la comunidad extremeña pueden acceder a descuentos de entre el 50% y 75% en servicios de alojamientos, visitas guiadas y actividades de ocio. El requisito indispensable es que la estancia debe ser de al menos dos noches consecutivas en los locales unidos a estas iniciativas, no hace falta estar empadronado en la región.

Galicia

La Xunta ha apodado a esta iniciativa del bono turístico como 'Quedamos en Galicia 2021'. El plazo para solicitarlo empezó el 14 de abril y terminará el próximo 1 de noviembre. La compensación consiste en una tarjeta prepago que puede alcanzar hasta los 300 euros y se puede utilizar en los establecimientos y alojamientos turísticos adheridos al programa.

País Vasco

El bono del País Vasco es uno de los más amplios, ya que estará vigente durante todo el año, hasta el 31 de diciembre de 2021. Pueden acceder a esta ayuda, aquellos turistas mayores de edad (sin necesidad de estar empadronados en la región). Los bonos-descuento se emitirán por tres valores diferentes, 5, 10 y 20 euros y se aplicará en función de la compra realizada.

En este sentido, los de 5 y 10 euros operarán para compras mínimas de 20 y 40 euros, respectivamente, en los establecimientos y empresas de hostelería, restauración y actividades de interés turístico. Por su parte, el de 20 euros está destinado a compras mínimas de 60 euros en los establecimientos de alojamiento. Cada persona puede hacer uso, como máximo, de dos bonos por un valor de 40 euros.