Botín asciende en el Club Bilderberg y es ya la única española tras salir Cebrián

Ana Botín se ha convertido en la única española presente en el llamado 'comité de dirección' del Club Bilderberg. Aún no se conoce la fecha de la próxima reunión anual de empresarios, políticos y demás dirigentes destacados del mundo, pero lo que sí es seguro es quiénes son los integrantes inamovibles de su cúpula. Solo ellos elegirán a los invitados para la ocasión. En el caso de nuestro país será la presidenta del Banco Santander quien tome el relevo de un habitual de estas citas, Juan Luis Cebrián.

Solo cuatro españoles han llegado a lo más alto del Bilderberg desde su fundación en 1954. Son Jaime Carvajal y Urquijo, expresidente de Ford España y del Banco Urquijo, así como marqués de Isasi; Matías Rodriguez Inciarte, exvicepresidente del Banco Santander y actual responsable del área de Universidades de la entidad; el expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián; y la propia Ana Botín.

La banquera, por tanto, será a partir de ahora la encargada de elegir qué españoles con prospección de futuro son los elegidos para acudir a la cita de este año. Hay que recordar que en la reunión del Bilderberg del año pasado los invitados fueron Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, y Soraya Sáenz de Santamaría, que acababa de salir de la vicepresidencia del Gobierno por la moción de censura ganada por Pedro Sánchez. Cebrián y Botín fueron entonces los 'introductores' de los dos políticos en un encuentro que se celebró en Turín.

Rivera lleva precisamente dos años seguidos asistiendo a la reunión del Bilderberg. Estuvo también invitado en la de 2017, junto a Luis de Guindos. Y fue invitado a la de 2016, pero no pudo acudir y delegó en Luis Garicano. Botín lleva acudiendo desde ese mismo año a estas citas que se han celebrado en Chantilly, Estados Unidos, y en Dresden, Alemania, además de la última en la ciudad transalpina.

Aún no se conoce el lugar exacto de la reunión de este año pero teniendo en cuenta la alternancia de continentes se podría celebrar en algún lugar de Norteamérica. Tampoco se conocen sus invitados. Solo los integrantes de dicho 'comité de dirección' en el que se encuentra Botín, que serán los que elijan un lugar que les garantice unas férreas medidas de seguridad.

La presidenta del Santander comparte este cargo e 'directiva' del Bilberberg con personas de renombre en los negocios mundiales . Es el caso de Paul Achleitner, presidente de Deutsche Bank; John Elkann, jefe de Fiat Chrysler; José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea y ahora en Goldman Sachs; John Micklethwait, responsable de Bloomberg; o Henri de Castries, expresidente de la aseguradora AXA y que ejerce de jefe de ceremonias.

Todas las reuniones del Bilderberg se rigen por la regla de 'Chatham House' (o el conocido en el sector periodístico como 'off the record'). Los participantes en las reuniones pueden utilizar la información recibida, pero no desvelar la autoría. Todos los encuentros se celebran a puerta cerrada, no existe una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se celebran votaciones y no se emiten comunicados con posiciones concretas.

En la última reunión de Turín los asuntos que se abordaron fueron los populismos en Europa, el futuro del trabajo, la inteligencia artificial, el libre comercio, Rusia o la postverdad, entre otros. Está previsto que los contenidos de la cita de este año se desvelen en los próximos días, así como las fechas concretas, aunque tradicionalmente se ha celebrado a primeros del mes de junio.