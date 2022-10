La brecha entre las pensiones más altas y más bajas en 2023: hasta 2.275 euros

La elevada tasa de inflación, que en septiembre se moderó en un 9%, hace temblar el bolsillo de casi 10 millones de pensionistas en España. Justo en este sentido, el Gobierno ha confirmado la revalorización de las pensiones en torno a un 8,5%, un incremento recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. No obstante, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no descarta un alza superior para las pensiones mínimas y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Es por todos conocido por todos eso de que las diferencias son odiosas, pero a veces son necesarias para conocer de cerca la realidad que nos rodea. En este sentido, la brecha entre las pensiones de jubilación mínimas y máximas es más que notable.

Pensiones contributivas: hasta 2.275 euros de diferencia

En el caso de las pensiones contributivas, la cuantía mínima que se garantiza en 2022 es de 721,70 euros, lo que supone unos 10.103,80 euros anuales. Cabe decir que, en este caso, está dirigida para jubilados mayores de 65 años sin cónyuge a cargo. Con la subida del 8,5% estipulada para 2023, a la espera de que se confirme el IPC de diciembre, pasaría a ser de 783,04 euros a partir de enero del año que viene, es decir, 61,34 euros más al mes.

Por otro lado, se encuentra la cuantía máxima estipulada para 2022, lo que se traduce en 2.819,18 euros mensuales, es decir, 39.468,52 euros al año. Sin embargo, si se le suma el 8,5%, pasará a ser de 3.058,81 euros. Por lo tanto, la diferencia entre la mínima y la máxima en 2023 será de 2.275,77 euros.

Pensiones no contributivas del Imserso: hasta de diferencia

En el caso de las pensiones por jubilación no contributivas, que en este caso están gestionadas por el Imserso, la pensión no contributiva íntegra es de 421,40 euros al mes, o 5.899,60 euros anuales. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez finalmente las sube sobre el 8,5%, 457,21 euros para 2023. Por lo que la brecha entre la pensión máxima contributiva, de 3.058,81 euros, con respecto a la mínima no contributiva, asciende a 2.601,60 euros.

Cuánto sube la pensión de viudedad en 2023

La Seguridad Social garantiza una cuantía mínima para la pensión de viudedad, en este caso para menores de 60 años sin cargas familiares, que para este año de 2022 corresponde a 546,80 euros, esto es, unos 7.655,20 euros anuales, lo que con la revalorización pasará a 593,27 euros, esto es, 46,47 euros más al mes. Por otro lado, la pensión máxima de viudedad en 2023, a día de hoy, de 834,80 euros para los beneficiarios con cargas familiares, sumará los 905,76 euros.