Bruselas propone usar un remanente de 40.000 millones en ayudas para energía

Alemania vuelve a marcar el rumbo ante una Europa que se enfrenta a un invierno con los precios de la energía completamente disparados. El plan del canciller alemán Olaf Scholz de destinar 200.000 millones de euros a topar el precio de la energía ha hecho reflexionar a la Comisión Europea, que hoy martes ha propuesto reorientar 40.000 millones de los fondos de cohesión no gastados entre 2014 y 2020 para apoyar a pymes y hogares.

El plan de Bruselas no es nuevo, se basa en replicar un mecanismo que ya utilizó para financiar gastos relacionados con la pandemia o destinar fondos a las regiones más afectadas por el Brexit. Según ha comentado la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, la propuesta de Bruselas pasa por redirigir el 10% de los fondos regionales no gastados entre 2014 y 2020 a medidas que permitan paliar los efectos de la crisis energética, como ayudas a hogares y empresas vulnerables o programas de protección laboral, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de España.

La comisaria portuguesa ha cifrado la ejecución de estos fondos en un 72%, lo que ahora permitiría contar con este remanente, aunque para poder ejecutarlo sería necesario flexibilizar las normas que determinan la financiación de los proyectos de destino, permitiendo cubrir el 100% del coste total. España contaba con 42.000 millones asignados para todo el período señalado, por lo que podría contar con 4.200 millones para financiar medidas que contrarresten los precios de la energía.

"Hay un margen de maniobra que nos permite ascender, si es necesario, a 40.000 millones para apoyar con capital a pymes, costes de energía de hogares vulnerables, programas de empleo a corto plazo y equivalentes". Los fondos se destinarían a gastos incurridos desde el 1 de febrero de 2022, podrían usarse en todas las regiones y estarían exentos de cumplir los límites habituales que establece el fondo de cohesión.

"Hay voces que dicen que este no es un instrumento de crisis, pero tuvimos que reaccionar cuando los ciudadanos se ven afectados por series de crisis no esperadas. No podemos ignorar las dificultades de los Estados miembros, las pymes y las familias con los precios actuales de la energía", dijo Ferreira en una rueda de prensa en Estrasburgo. La comisaria compareció en Estrasburgo junto al presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Younous Omarjee, que expresó su apoyo a la flexibilización de reglas para reorientar estos fondos no gastados para "evitar un desastre social y una avalancha de cierres de pequeñas empresas".

Charles Michel busca un acuerdo antes del invierno

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha instado a los líderes de los estados miembros de la Unión Europea a dejar de lado las diferencias en la fórmula de responder a la crisis energética y lograr consensos en la cumbre que mantendrán este jueves y viernes en Bruselas. Este encuentro tratará de alcanzar un acuerdo que reduzca la demanda e intervenga los precios del gas que se paga a Rusia ante el "urgente interés colectivo" dada la inminente llegada del invierno.

Michel ha desvelado que los 27 países negociarán las compras conjuntas de gas, el establecimiento de un "límite temporal dinámico" al precio del gas y la elaboración de un nuevo índice de referencia para el mercado gasístico europeo que proporcione una "mayor precisión" que el TTF holandés utilizado hasta ahora. También espera que se aborden "otras intervenciones del mercado a corto y largo plazo", como la fijación de un tope al gas utilizado para generar electricidad, de forma similar a la excepción ibérica que aplican España y Portugal, que cuenta con el apoyo de Austria desde hoy.