Burger King y McDonald's aprovechan la crisis de Restalia y sus franquiciados.

Restalia (100 montaditos, La Sureña, Panther, The Good Burger y Pepe Taco) el grupo andaluz creado a finales del siglo XX y que osó retar la hegemonía en el mundo del ‘fast food’ de gigantes mundiales como McDonald’s o Burger King vive el que parece ser el principio de su ocaso con la catarata de denuncias, más de 100, de sus franquiciados por “presunta estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos”. Un ‘roto’ y una crisis reputacional que están aprovechando sus principales competidores para expandirse exponencialmente en España, llevar a cabo un gran plan de inversión presentarse además como empresas responsables socialmente. “Sostenibilidad”, “plantillas inclusivas”, “carne y verduras 100% nacionales” y además, “rentables para nuestros franquiciados”. Es la guerra de las franquicias ‘fast food’ que se libra en nuestro país.

Restalia, la empresa fundada por José María Capitán, finalizó el año 2021 con 752 unidades de negocio en sus divisiones española e internacional de franquicias (639 en España y 113 en internacional) y dando empleo en nuestro país a unas 12.000 personas. Antes de la pandemia facturaba 350 millones de euros al año. Burger King, por su parte, recuperó sus niveles de ventas previos a la pandemia durante 2021 en España, alcanzando los 1.000 millones de euros en el conjunto de su sistema, es decir, contando restaurantes propios y franquiciados. En 2021, la marca gestionada por Restaurant Brands Iberia, abrió 35 nuevos establecimientos para llegar a los 884 en el mercado español, de los que 525 son de gestión propia y 359 están en manos de franquiciados. Burger King cuenta con más de 20.000 empleados en España. McDonald’s, por su parte, volvió en 2021 a unas ventas en España en el entorno de los 1.100 millones, como antes de la pandemia, y cerró el año con 558 establecimientos, la cifra más alta desde que se abrió el primer restaurante de la marca en 1981 en Madrid, donde trabajan unos 23.000 empleados.

La ‘macrodenuncia’ de antiguos franquiciados ha puesto a Restalia contra las cuerdas, pero el holding se revuelve ‘como gato panza arriba’ y anuncia ahora, merced a una campaña de verano, la compañía prevé superar las cifras de 2019 y pronostica, durante los próximos meses, el consumo de 12,3 millones de montaditos en 100 Montaditos, hasta cuatro millones de hamburguesas en The Good Burguer o más de 5,2 millones de litros de cervezas en todas sus enseñas. Todo ello en base a su filosofía de ‘smart coast’. “Somos un refugio contra la inflación”, ha llegado a firmar el presidente de la compañía que nació en Andalucía, José María Capitán

Sin embargo, José Luis González, socio de Cremades & Calvo-Sotelo abogados uno de las firmas que llevan la denuncia contra Restalia, asegura que "el sistema es perverso". Y eso que compañía sevillana apenas exige un canon de 50.000 euros iniciales a sus franquiciados frente a los 800.000 o 600.000 euros de inversión inicial para ser franquicia de McDonald’s o Burger King. “Incita continuamente a la promoción, aumenta la compra que tienen los franquiciados que realizar. Y como los franquiciados tienen capado el precio de adquisición y de venta, no tienen rentabilidad. Pero compran más y generan una imagen de éxito que permite engañar a nuevos franquiciados, que creen que el negocio funciona", explica Franco, por su parte.

En 100 Montaditos, los domingos y los miércoles los bocadillos se venden a un euro. "Miércoles y domingos locos", la "Euromanía" o la "Jarramanía". Con estas promociones, además de obligar a algunos franquiciados a “vender a pérdidas” según la denuncia, Restalia les “hunde” la clientela de otros días según refleja la denuncia. Y es que el negocio no está en vender montaditos, cervezas o hamburguesas, sino en abrir franquicias, “como churros”, dicen fuentes del sector. “Da igual que algunas apenas duren unos meses. Se cierran unas y abren otras. Utilizando un término bursátil, en Restalia hay una gran volatilidad. En una año se pueden cerrar más de 100 restaurantes de las diferentes marcas y abrir otros 100 o más”. Pero, afirma esta misma fuente, “la denuncia ha supuesto un gran perjuicio para la marca que, sin duda, afectará a su cuenta de resultados”.

Un franquiciado de Restalia del centro de Madrid que, por razones obvias, no quiere dar su nombre, asegura que “desde que ha saltado el escándalo no sé si por las fechas, porque ya se han ido los estudiantes o porqué, pero viene menos gente. Yo aguanto al límite. No me queda nada en limpio cada mes para mí, pero mal que bien puedo ir pagando el crédito que pedí para montar el restaurante y así voy tirando. Pero sí que es un poco timo. Yo ahora no volvería a meterme en este asunto del ‘McDonald’s español”, sentencia, “pero tengo que seguir porque estoy atrapado en un círculo vicioso”.

Y mientras, ¿cuál es la estrategia de los grandes competidores de Restalia como Burger King o McDonald’s? Crecer, expandirse y apelar a valores tan en boga hoy en día como sostenibilidad, plantillas inclusivas, carne 100% española, comida sin gluten... Así, McDonald's, por ejemplo, acaba de lanzar la campaña inclusiva de empleo 'Seas como seas, McDonald's va contigo' basada en la inclusión, la diversidad y la equidad con la que pretende posicionarse como “referente en empleo de calidad”. Por ello, Con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, McDonald's ha lanzado esta iniciativa de empleo diverso e inclusivo bajo el lema 'Seas como seas, McDonald's va contigo' destinada a todas las personas que quieran formar parte del equipo de la marca de restauración y trabajar en un "entorno libre" donde encontrar "las mejores oportunidades de desarrollo profesional".

Burger King apuesta por la sostenibilidad como asegura "desde la eliminación de los plásticos de un solo uso a la apuesta por energías renovables o por las motos eléctricas para el reparto a domicilio", como asegura el consejero delegado de Restaurant Brands Iberia (dueña de las marcas Burger King, Popeyes y Tim Hortons), Gregorio Jiménez. Cerca de 250 restaurantes de la firma tienen ya paneles solares de autoconsumo eléctrico y el objetivo es que en 2050 sea una empresa neutra en emisiones de carbono. McDonald’s también tiene planes de reciclado de plástico, o aceite, consumo energético de renovables... Y ambas inciden también en su consumo de productos ‘km 0’, como vacuno 100% español, pescado y café certificado.

Con estas premisas, "McDonald's invertirá 250 millones, creará 3.000 puestos de trabajo, buscará mujeres franquiciadas y abrirá 125 restaurantes hasta 2025", según el presidente de la compañía en España, Luis Quintillano, y Burger King, solo este 2022 invertirá 130 millones para abrir 120 nuevos restaurantes entre España y Portugal. Los grandes del 'fast food' han olido la sangre en uno de sus máximos competidores, Restalia, y el objetivo es recuperar una buena parte de la cuota de mercado que desde el año 2.000 les ha ido quitando la marca hoy en el disparadero. Y es que el sector de la comida rápida factura al año en España casi 4.000 millones de euros según DBK Observatorio Sectorial. Un buen pastel del que todos quieren comerse el pedazo más grande.