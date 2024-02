La caída en el consumo de la luz aprieta la negociación de los contratos a largo plazo.

La demanda de electricidad en España continúa en descenso al tiempo que se dispara la generación de las energías renovables, sobre todo fotovoltaica, lo que podría llevar a un importante desequilibrio entre demanda y oferta y conllevar precios muy bajos de la electricidad y a una negociación a la baja de los precios de los contratos de compraventa a largo plazo, conocidos como PPA (Power Purchase Agreement en inglés).

Los analistas del Grupo ASE advierten de que, aunque están bajando los precios del gas y la electricidad y la economía crece, el consumo energético en el país continúa en picado. En concreto, en la primera quincena de febrero, el consumo eléctrico se ha reducido un 7% respecto al año pasado, un 10,5% frente a hace cinco años y es prácticamente el mismo que hace 20.

Bajo este escenario, desde el agregador energético avisan de "importantes consecuencias" para la rentabilidad de los activos renovables. No obstante, hay que señalar que la mayoría de plantas que son más antiguas están sujetas al Recore y tienen una rentabilidad garantizada por su inversión para el conjunto de la vida regulatoria del proyecto, mientras que desde 2019 hasta hoy muchos de los promotores que han construido plantas lo han hecho ya con un PPA firmado, blindándose así de las fluctuaciones del mercado.

Demanda ajustada y cada vez más potencia renovable

Ahora bien, el escenario cambia para todos aquellos productores que se sienten ahora a negociar el precio de nuevos contratos bajo un contexto de demanda muy ajustada y en el que cada vez entra más potencia renovable en el sistema y con horas en el mercado mayorista a coste cero. España viene siendo de los países con los precios solares más bajos de Europa, según los datos del Índice de Precios PPA de LevelTen, como consecuencia de la canibalización del precio de la energía solar y el 'boom' de proyectos en los últimos años.

La plataforma de compra de energía renovable afirma que España se está convirtiendo en un mercado menos atractivo para los desarrolladores solares, ya que obtendrán menos ingresos. El impulso de la generación solar está provocando que se dispare el número de horas en el que la electricidad marca precios cero en el mercado mayorista o precios muy bajos durante las horas centrales del día, lo que obliga a los desarrolladores a bajar el precio de los PPA.

En este sentido, a medida que la canibalización de los precios y los recortes siguen mermando la rentabilidad de los PPA solares españoles, los compradores muestran un mayor interés por los contratos eólicos, según LevelTen Energy. No obstante, es justo señalar que el mercado español de PPA sigue albergando el mayor porcentaje de ofertas en el LevelTen Energy Marketplace, componiendo más de una cuarta parte de todas las ofertas europeas durante el tercer trimestre de 2023, según los últimos datos disponibles. Otro informe de la consultora suiza Pexapark asegura que España lideró en 2024 el mercado europeo de PPA por quinto año consecutivo, con un total de 4,67 GW, seguida de Alemania, con 3,73 GW.

"El problema no es solo la tendencia bajista de la demanda. Es que, a la vez, está creciendo con fuerza la generación renovable, especialmente la fotovoltaica. Si la demanda no repunta, esta combinación nos puede llevar muy pronto, incluso en la próxima primavera, a precios muy bajos de la electricidad en las horas solares, lo que supone una menor rentabilidad para los activos renovables. Es previsible que, en ese contexto, aumenten los vertidos técnicos (porque la red no tenga capacidad para absorber tanta electricidad coincidente en el tiempo) y económicos (por quien decida no ofertar a pérdidas). Y, además, es una señal económica negativa que desincentiva la inversión futura en renovables", explica a La Información Juan Antonio Martínez, analista de mercados energéticos del Grupo ASE.

Martínez subraya que la solución pasa por aumentar la demanda de electricidad, que tiene que venir de la electrificación del sector del transporte, del incentivo del cambio de combustible de determinados sectores industriales y de la atracción hacia España de sectores intensivos en consumo eléctrico. "La ampliación de la interconexión y el cierre de nucleares a medio plazo también pueden compensar el exceso de oferta renovable, pero esta será más hacia el final de la década. Pero esto necesita de un fuerte impulso desde las políticas estratégicas y de nuevas inversiones en la capacidad de la red de transporte de electricidad", añade.

¿Pueden convivir las subastas de renovables y los PPAs?

Otras fuentes del sector señalan que las nuevas subastas renovables que convoque el Gobierno también pueden entrar en competencia directa con los PPAs. "El riesgo está en cómo van a convivir ambos mecanismos. Si se asegura el precio por subasta el mercado se resentirá, por lo que hay que buscar un equilibrio", apuntan las mismas fuentes. La última puja se celebró en noviembre de 2022 y quedó prácticamente desierta. El sector reclama al Ministerio para la Transición Ecológica conocer de antemano el precio medio de adjudicación al que se aspira. No obstante, en las nuevas que se fijen el precio dejará de ser criterio único y hasta un 30% de la puntuación podrá depender de otros factores.