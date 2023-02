Calviño insiste en que lograr un pacto de rentas es favorable para los trabajadores.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido que alcanzar un pacto de rentas sería "favorable" y "muy positivo" para los trabajadores ya que permitiría tener una perspectiva plurianual.

Así ha respondido la vicepresidenta primera al senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai) quien ha preguntado a Calviño sobre los pasos que va a dar el Gobierno para impulsar un nuevo modelo económico que busque una mayor igualdad social y justicia redistributiva.

"Nadie más que yo desea que haya un pacto de rentas. Desde el Gobierno hemos hecho todo lo posible para que se produjera, aportando alivio a las familias a través de medidas de protección social como la subida del SMI o la revalorización de las pensiones", ha expresado.

Medidas eficaces, "no cosméticas"

A su vez, Calviño ha resaltado que todas las medidas que ha adoptado el Gobierno en materia económica han resultado "eficaces" y han permitido que España experimente una recuperación "más fuerte y más justa".

"Proteger al tejido productivo, evitar la destrucción de empleo y movilizar más de 140.000 millones de euros para la recuperación económica no son medidas cosméticas, son medidas eficaces", ha asegurado la ministra de Asuntos Economícos.

Además, en materia de empleo, la vicepresidenta también ha destacado que se han mejorado las condiciones salariales de los españoles, especialmente de los jóvenes y las mujeres, con medidas como el incremento del SMI o la reforma laboral.

Así, Calviño ha resaltado que se ha optado por la vía "socialdemócrata" tanto a nivel nacional como a nivel europeo para salir de la crisis, mejorando en consecuencia las cifras de desigualdad y de distribución de los ingresos. "No reconocer los avances que se han producido desde 2018 es faltar a la verdad. La redistribución justa de la renta no es fruto de la casualidad, sino de las acciones que hemos puesto en marcha y que no tienen precedentes a la hora de proteger el empleo y a las familias", ha resaltado la ministra.