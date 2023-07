Los cambios en el proceso electoral de la CEOE "no preocupan" a las empresas.

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Miguel Garrido, ha asegurado que a las empresas "no les preocupa mucho" los cambios en el proceso electoral de la CEOE. "Tampoco es un tema que yo creo que a las empresas que nosotros representamos les preocupe mucho, el de los estatutos por los que se rige la CEOE y sus procesos electorales. No creo que sea un tema tampoco de interés por parte de las empresas, como sí lo es cualquier normativa de ámbito fiscal, laboral, regulatorio, etc", ha apuntado Garrido en una entrevista con Europa Press.

La CEOE votará el próximo 19 de julio la ratificación de algunos cambios en su proceso electoral, entre ellos, eliminar la limitación a dos mandatos del presidente de la confederación, así como la necesidad de presentar más avales para alcanzar la Presidencia de la patronal, pues frente a los 20 actuales se requerirán 80, que deberán proceder de seis organizaciones, dos más de lo que fijan actualmente los estatutos de la CEOE.

Al respecto, Garrido ha indicado que los cambios son necesarios para "modernizar" la CEOE, ya que los estatutos estaban redactados "conforme a lo que ocurría hace 30 o 40 años, cuando había muchísimas menos organizaciones", por lo que "no tiene sentido" que el número de asociaciones mínimas para avalar una candidatura "estuviera basado en cuando había una tercera parte de las organizaciones que hay hoy". El mandatario de CEIM ha subrayado que "es una evolución normal" y que cada organización tiene el modelo que "ha pensado que es mejor", por lo que no hay "nada determinado" y "todos son válidos".

Sin embargo, Garrido ha reconocido que "internamente sí que ha habido muchos debates" y que "siempre se pueden explicar las cosas mejor", aunque afirma que "habrá tiempo para explicarlo", ya que todavía no se ha aprobado nada. "En CEIM decidimos respaldar estos cambios pensando que es algo que va a mejorar la organización", ha recalcado.