¿Se puede poner una casa prefabricada en un terreno no urbanizable?

En los últimos años, el interés por las casas prefabricadas ha experimentado un gran crecimiento. Esto no es de extrañar si se tiene en cuenta que, desde que la pandemia irrumpiera con fuerza en el mundo, han sido muchos los hábitos sociales que han cambiado. Uno de los principales es la mayor apuesta por la vida en el campo, lo que ha posicionado a este tipo de inmueble como una alternativa rápida y sencilla para disfrutar de una propiedad en un ambiente rural y tranquilo. Pero conviene saber si es posible construirlas en un terreno no urbanizable.

Antes de adentrarse en el urbanismo y la arquitectura, hay que conocer los distintos tipos de suelo que existen: urbano, urbanizable y no urbanizable. El último se ubica en un espacio rural y tiene un valor agropecuario o forestal. Otra de sus características es que no cuenta con servicios urbanos básicos, como el alcantarillado o agua.

Como su propio nombre indica, se trata de un suelo no urbanizable, por lo que no puede transformarse en suelo urbano. Este forma parte del Plan General Urbanístico del municipio y es una parcela que en el futuro puede pasar por un proceso de recalificación urbanística que establezca que es posible levantar en él inmuebles.

¿Se puede construir una casa prefabricada en suelo rústico?

Pese al aumento de la oferta de pequeños inmuebles a precios muy competitivos, este tipo de opciones no pueden levantarse en un terreno no urbanizable o rústico. Esto se debe a que las casas prefabricadas siguen siendo una vivienda y, por ende, no es posible construirlas al tener las mismas condiciones urbanísticas que en una construcción tradicional.

El suelo no urbanizable no permite la construcción pero contempla, en algunos de los casos, levantar edificaciones vinculadas a la explotación del terreno como, por ejemplo, un granero, puesto que no es necesario acometer obras. En cambio, cuando el suelo es protegido, no se admite ningún tipo de construcción.

La legislación solo permite disfrutar de una pequeña vivienda en un terreno rústico si es una casa prefabricada móvil, es decir, no está anclada al suelo, y es autosuficiente, esto es, no necesita estar conectada a los suministros de agua, energía y residuos. Sin embargo, el ayuntamiento puede abrir un expediente disciplinario si considera que se está haciendo un uso indebido de vivienda en un suelo no autorizado. Por ello, lo mejor antes de instalarla es consultar a la administración.

¿Cuánto tiempo dura una casa prefabricada?

En contra de lo que se tiende a pensar, si la casa prefabricada se ha instalado de forma correcta y es de calidad, puede durar tanto tiempo como una vivienda convencional que se construye directamente sobre el suelo: el tiempo medio es de entre 50 y 70 años. Además, puesto que los materiales, el proceso de construcción y el de instalación va evolucionando y mejorando, la duración será cada vez mayor.

No obstante, el tiempo estimado de vida depende de factores como el mantenimiento o los materiales usados. Así, si está construida con madera de pino o abeto, pueden llegar a durar cerca de 100 años, mientras que las de hormigón rondan los 70 años, las de madera requieren barniz cada cierto tiempo para su correcta conservación, y las de acero están formadas por un material estable y flexible y no necesitan cuidados especiales.