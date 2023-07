Casi la mitad de los españoles aprueban la gestión del Gobierno a las puertas del 23-J.

El quinto 'tracking' de las elecciones generales elaborado por el Instituto DYM para La Información refleja que casi la mitad de los ciudadanos avalan la gestión del Gobierno (45,9%), es decir, le otorgan una puntuación comprendida entre el 5 y el 10 al desempeño de la coalición formada por el PSOE y Unidas Podemos. Si bien, la puntuación media es del 4,4 lo que, a pesar de suponer un suspenso, representa un máximo en el histórico registrado por la encuestadora que se remonta a junio de 2020; en un baremo en el que el 0 significa que "valora muy negativamente su actuación" y el 10 que lo hace "muy positivamente". Esta puntuación se mantiene prácticamente inalterada desde el primer 'tracking' electoral, con la excepción de la segunda semana en la que descendió ligeramente hasta el 4,3.

Por el contrario, desciende el número de electores que prefieren a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en concreto este indicador desciende en tres puntos porcentuales respecto al registro anterior, por lo que un 39% de los ciudadanos respaldan que esté al frente de La Moncloa. Aunque también lo hace la proporción que se decanta por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un 36,4% de los encuestados lo eligen como jefe del Ejecutivo, mientras que hace una semana este porcentaje ascendía al 37,1%. En contrapartida, engrosa el rango de españoles que afirman estar indecisos entre los dos candidatos o preferirían otras opciones, como Santiago Abascal (Vox) o Yolanda Díaz (Sumar).

Las elecciones son una pugna por la representación en las dos cámaras a nivel nacional, el Congreso de los Diputados y el Senado, pero los ciudadanos también las entienden como una 'prueba de fuego' para el liderazgo de los dos partidos que acostumbraban a protagonizar el bipartidismo, PP y PSOE. No obstante, los electores son más críticos con el líder socialista. Hasta un 60,7% de los sondeados creen que debería producirse un relevo en la secretaria general del PSOE si el actual no accede a la presidencia del Gobierno. Esta postura es compartida por la mayoría de los que optaron por el PP, Vox, Ciudadanos o el PSOE en las últimas elecciones generales, mientras que solo un 33,6% de los que emplearon la papeleta de Unidas Podemos comparten esta percepción.

En cambio, solo un 42,7% de los españoles estiman que Feijóo tendría que dejar la presidencia del PP si no accede a la jefatura del Estado. Lo cierto es que el gallego lleva mucho menos al frente de la formación de centroderecha, que lidera desde la crisis interna que forzó la salida de Pablo Casado en el contexto de la pandemia. Un 26,4% de los ciudadanos entienden que debería seguir al frente del Partido Popular aunque no ganase las elecciones y otro 30,8% no tiene clara su postura al respecto -o no la comparte-. No obstante, los votantes del PSOE son los únicos que defienden de forma mayoritaria (56,5%) que de darse esta situación se produzca un relevo, seguidos de un 49,3% de los simpatizantes de Unidas Podemos.

La mitad de los ciudadanos le dan la victoria al PP

Este es el último día para publicar encuestas antes de la cita en las urnas, lo que aporta valor añadido a la predicción del Instituto DYM. De acuerdo con el último estudio, el PP contaría con el 35,5% de la intención de voto, mientras que el PSOE reuniría el 27,1%, esto supone una mejora cercana a los dos puntos para el partido de Feijóo y una caída de seis décimas para el de Sánchez tras el debate 'cara a cara'. Así, el partido de centro obtendría una representación de entre 145 y 150 diputados, mientras que el tope del centroizquierda quedaría en los 106. Sumar se consolidaría como tercera fuerza con el 13,2% de voto -tras perder tres décimas porcentuales- y Vox quedaría en cuarta posición con el 12,3% de intención de voto, esta proporción dejaría a ambas formaciones igualadas en una horquilla de 31-35 representantes.

De situarnos en los valores máximos, Feijóo podría acceder a la presidencia del Gobierno de la mano de Vox, pues sumarían 185 escaños, lo que supera con creces la mayoría situada en los 176 representantes. No obstante, PSOE, Sumar y otros obtendrían el mismo resultado, es decir, podría producirse una situación de bloqueo en la que el voto de grupos como el PNV sería determinante. Con todo, la mayoría de los ciudadanos (52,1%) creen que el PP conseguirá la victoria, sea más amplia o más reducida la ventaja con la que lo haga, a pesar de que casi un 40% de los que apoyaron al PSOE o a UP confían en que Sánchez conseguirá una reducida ventaja.