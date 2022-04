CCOO ve posible la reforma del sistema de cuotas de los autónomos sin CEOE. 

El secretario general de CCOO ve necesario cerrar en la segunda fase de la reforma el nuevo sistema de trabajadores autónomos, aunque ve "posible", pero "no deseable", que salga adelante sin el apoyo de alguna asociación, como ATA, así como las patronales CEOE y Cepyme. Estas organizaciones presentaron la semana pasada una propuesta de que reduce el periodo de transición hacia un sistema de cotización por ingresos reales, algo que para Sordo no es preocupante, siempre que concluya en una equiparación de sus bases mínimas y máximas con las del régimen general de la Seguridad Social. Las declaraciones se producen tras el cisma abierto entre las organizaciones después de que este periódico avanzase que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantenía conversaciones bilaterales con las asociaciones vinculadas a los sindicatos UTAE (CCOO) y UPTA (UGT), sin contar con ATA, asociada a CEOE, que llevó a la patronal a presentar su propia iniciativa a Escrivá.

"ATA se ha avenido a decir que hay que cotizar por los ingresos reales, porque decir lo contrario es muy feo, pero en la práctica no comparten ese principio y aspiran a que el régimen de autónomos se mueva continuamente en la infracotización", ha dejado claro. Otro de los puntos a abordar en esta segunda fase de la reforma de pensiones es el destope de las bases máximas de cotización que, para evitar "creatividad salarial", debería llevar de la mano una subida también de las pensiones máximas, aunque "puede no ser estrictamente proporcional". El secretario general de CCOO no respaldaría, en cambio, un incremento del periodo de cómputo utilizado para calcular la pensión, actualmente en 25 años, ya que conllevaría un recorte, pero sí ve con buenos ojos "jugar con los periodos de descarte de los peores años" para salvar posibles lagunas de cotización.

Respecto a la negociación del pacto de rentas, Unai Sordo, ha advertido de que una devaluación de los salarios dañará al consumo y la recuperación económica por lo que insiste en reclamar subidas que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores. En una entrevista con Efe antes del Primero de Mayo, Sordo rechaza que las subidas salariales y las clausulas de salvaguarda -que protegen a los trabajadores en escenarios de elevada inflación- el punto que mantiene bloqueadas las negociaciones con la patronal, vayan a contribuir a una mayor espiral de subidas de precios.

"Las subidas salariales pactadas en España en este momento están por debajo del 2% (...) pensar que eso puede tener efecto inflacionista es absolutamente irreal", zanja Sordo, que rechaza las posturas defendidas en este sentido por el Banco de España. "El riesgo es al contrario: que si los salarios se devalúan el consumo interno se gripe como palanca de salida de la crisis", avanza el líder de CCOO, quien apunta a una "contención" de la inflación en la segunda mitad del año.

Las empresas, argumenta, ya han repercutido los costes a los precios y si la inflación se modera no van a bajarlos, lo que elevará sus margenes mientras que los salarios siguen "erosionándose". Con la negociación del V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENCV) con la patronal CEOE bloqueada, Sordo insiste en que el sindicato llevará su reivindicación a las mesas de negociación de cada convenio -subidas salariales entorno al 3,5% con clausulas de salvaguarda- y avanza movilizaciones y huelgas si la situación no se desbloquea.

"La subida de salarios no es lo único importante, pero es lo más importante", incide Sordo, que recuerda que la media salarial en España es de 26.000 euros anuales. "Cuando se dispara la inflación la prioridad son los salarios", subraya. En este sentido, otro elemento clave para Sordo es el salario mínimo cuyas subidas, defiende, han sido más que compatibles con seguir creando empleo. "Con 1.000 euros de SMI (salario mínimo interprofesional) hemos llegado a 20 millones de cotizantes", ha dejado claro Sordo, quien asegura que seguirá reclamando al Gobierno que sitúe el SMI el año que viene en el 60% del salario medio.