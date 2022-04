Escrivá se pone de perfil en la reforma de autónomos tras negociar en secreto

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, continúa tensando el ambiente en la negociación para la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Después de que La Información destapara en exclusiva que el Ministerio estaba negociando bilateralmente con las asociaciones vinculadas a los sindicatos (UPTA y UATAE) y dejando al margen a ATA, asociada a la CEOE, la patronal ha dado un paso al frente, presentando su propia propuesta. Y el ministro responsable de la reforma, en lugar de convocar a los agentes implicados a la mesa formal de negociación, ha lanzado la pelota al tejado de las organizaciones de autónomos, instando a sus responsables a acercar posiciones y provocando su rechazo absoluto a ese planteamiento. "No es serio", cuestionan desde una de las asociaciones involucradas en las convulsas -y difusas- negociaciones.

Escrivá convocó una rueda de prensa este jueves para dar la buena noticia de que la Seguridad Social ha alcanzado los 20 millones de afiliados, pero gran parte del interés de los periodistas se centró en preguntar al ministro por las negociaciones para la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Escrivá, visiblemente molesto, insistió en negar que haya salido de su departamento una propuesta oficial -pese a que las asociaciones vinculadas a los sindicatos aseguran haberla recibido el pasado lunes, 11 de abril- si bien reconoció que en las últimas semanas su equipo ha mantenido contactos con UPTA y UATAE, al margen de ATA, toda vez que admitió "reuniones bilaterales", cuando la patronal aseguró el miércoles en un comunicado que no había participado en esos contactos y que la última vez que se reunieron con el Ministerio fue el 28 de febrero, hace casi dos meses.

El titular de la Seguridad Social definió esos contactos bilaterales como un "proceso de formación de criterio creciente a muchas bandas". Insistió en que su Ministerio no ha divulgado "ninguna propuesta formal" y en que lo que ha estado haciendo durante las últimas semanas es "negociar y aproximar posiciones con unos y otros autónomos". Si bien en esas negociaciones solo han participado, como ha denunciado la propia patronal, UPTA, vinculada a UGT, y UATAE (CCOO). "Los autónomos pueden presentar sus propuestas y se evaluarán conjuntamente con todos los agentes sociales", insistió el ministro, que recordó que esta es una negociación "a tres bandas", donde están los representantes de la patronal y los sindicatos, tres asociaciones de trabajadores autónomos y el propio Gobierno.

Preguntado por la convocatoria de una nueva reunión formal de la mesa de negociación, Escrivá evitó dar una fecha concreta e insistió en que esa cita debería producirse con todos los agentes sociales, no solo con las asociaciones de autónomos. Aunque matizó que eso "no quiere decir que el diálogo no exista", porque "reuniones hay, en distintas composiciones, algunas más formales, algunas bilaterales...". "El diálogo es continuo y se intercambian materiales", admitió. Eso sí, en ese momento dejó la pelota sobre el tejado de ATA, UPTA y UATAE, al asegurar que las posturas de los agentes sociales (entendiendo como tal a la patronal CEOE y a los sindicatos CCOO y UGT) "están más cerca" y "quienes tienen que acercar posiciones" son las asociaciones de autónomos, que "están en situaciones muy divergentes todavía para poder llegar a un punto de equilibrio".

Las palabras del ministro no han hecho más que elevar el malestar entre las asociaciones de trabajadores autónomos, que coinciden en señalar el "error" de Escrivá al evitar convocar la mesa formal y fiar un eventual acuerdo a que alcancen algún tipo de consenso entre las tres, una opción que, a estas alturas, es imposible. "Con quien se negocia es con el Gobierno, que es el que convoca las mesas y pone las propuestas. Deben convocarnos de forma urgente", reclaman. "Hay una negociación abierta con el Gobierno y son ellos quienes tienen que manejarla. Será en ese marco en el que se produzcan acercamientos o divergencias", advierten desde otra de las organizaciones. "El Ministerio debería decidir, con todas las cartas sobre la mesa y con todas las posiciones de las organizaciones conocidas, qué reforma quiere", zanjan.

Ni ATA, ni UPTA, ni UATAE consideran "serio" que el ministro coloque la pelota sobre su tejado, más aún cuando las relaciones han estallado por los aires después de que la patronal conociera por la información revelada en este medio que Escrivá estaba negociando de manera bilateral con las asociaciones sindicales. Hasta el punto de que CEOE, Cepyme y ATA no remitieron a UPTA ni a UATAE la propuesta que hicieron pública el miércoles y que sí trasladaron al Ministerio, que es con quien consideran que deben negociar, especialmente tras constatar que Escrivá estaba acercando posturas con el resto de organizaciones en torno a una propuesta para subir la cuota de autónomos hasta un máximo de 600 euros en 2023.

El Ministerio insiste en que en ningún momento han trasladado propuestas cerradas para la reforma del RETA y también niegan haber planteado una reforma para los próximos tres años (2023, 2024 y 2025), frente al despliegue de nueve años que se propuso inicialmente en la mesa de negociación. Si bien el propio Escrivá admitió en la rueda de prensa de este jueves que está abierto a estudiar "distintas fórmulas que permitan buscar consensos y acuerdos para transitar hacia esa situación final para la que no hay desacuerdo", en referencia al establecimiento de un sistema de cotización por ingresos reales. "Ahí somos flexibles, estamos abiertos a distintas posibilidades", aseguró el ministro. Patronal, sindicatos y organizaciones de autónomos confirman que el Ministerio sí ha planteado esa reforma a tres años para abordar el despliegue completo a partir de 2025.