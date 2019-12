Un CEO anuncia en la cena de Navidad que regala 45.000 € a cada empleado

Los 198 empleados de la inmobiliaria St. John Properties recibieron un regalo de Navidad por adelantado, y probablemente no recibirán uno mejor en estas fiestas. Y es que en la fiesta de Navidad, el CEO Edward St. John anunció que repartiría un bonus de nueve millones de euros entre sus trabajadores, correspondiéndole a cada uno al menos 45.000 euros.

Los trabajadores no se lo podían creer y ante la noticia muchos de ellos lloraron de alegría. No es para menos ya que algunos pueden llegar a ingresar hasta 225.00 euros.

"Quería celebrar los buenos resultados y hacerlo significativo para la gente que realmente lo hizo posible. Yo dirijo el barco pero ellos son los que lo hacen avanzar", explicó el CEO.

La compañía vivió su mejor año, con proyectos que incluyen oficinas que suman en total 20 millones de metros cuadrados, así como almacenes en Maryland, Virginia, Colorado, Louisina, Nevada, Pensilvania, Utah y Wisconsin.

"Todavía no me lo puedo creer. Lo que pasó esta noche es mágico. Estamos muy agradecidos", señalaron dos empleados en declaraciones recogidas por 'The New York Post'.