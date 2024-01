Así queda el nuevo reglamento de coches históricos: impuestos y zona para circular

Tener un coche en propiedad conlleva muchos gastos más allá de su precio. El combustible, la ITV, las averías o el impuesto de circulación, que se conoce popularmente como ‘numerito del ayuntamiento’. Sin embargo, no todos los vehículos matriculados tiene que afrontar este pago, ya que los vehículos históricos están exentos. Aunque hay excepciones. Además, pronto verá la luz el nuevo reglamento, que llegará con nuevos beneficios para este grupo de coches.

El impuesto de circulación (oficialmente, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, IMTV), grava la titularidad de los coches que son aptos para circular por la vía pública. Normalmente, se paga una vez al año: cuando se compra el vehículo y después entre el 1 de abril y el 30 de junio en periodo voluntario.

La cuantía de este impuesto de circulación varía entre los diferentes municipios y la potencia del vehículo. El mínimo es de 12,62 euros al año para aquellos que tiene menos de ocho caballos. Pero lo normal es pagar a partir de 112 euros, el importe más bajo para coches de 20 caballos en adelante.

Como comentábamos, los vehículos históricos con más de 30 años o una singularidad especial, reciben una bonificación del 100% del pago. Sin embargo, los ayuntamientos pueden hacer excepciones con base en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Indica en su artículo 95.6 que “las ordenanzas fiscales podrán regular sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones”. Es decir, que cada ayuntamiento tiene potestad para decidir si cobra o no el ‘numerito’, aunque lo habitual es que no.

¿Qué cambios llegan con el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos?

Se espera que en el segundo trimestre de 2024 esté listo el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, que favorecerá los trámites para su catalogación y que incluye también a las motocicletas. Busca impulsar el patrimonio histórico y la actividad económica que supone dentro del sector de la automoción. Así, como ocurre en otros países, los procesos serán más rápidos y se tendrán en cuenta coches singulares para evitar que tengan que venderse al extranjero. Pere Navarro, director de la DGT, estima que unos 200.000 vehículos se beneficien de estas nuevas medidas.

Con la nueva normativa, los coches históricos quedarán agrupados en dos tipos:

Grupo A : matriculados en España hace 30 años o más, con la ITV y el seguro en vigor.

: matriculados en España hace 30 años o más, con la ITV y el seguro en vigor. Grupo B: el resto de vehículos que no cumplan los requisitos anteriores

Además, los coches anteriores al 1 de enero de 1950 quedan exentos de pasar la ITV: El resto de vehículos sí tendrán que pasarla como hasta ahora y contar con los elementos obligatorios para circular a día de hoy.

Hasta 40 años de antigüedad: cada 2 años

De 40 a 45 años: cada 3 años

Más de 45 años: cada 4 años

Motocicletas: cada 4 años

¿Se puede circular con un coche histórico por las zonas de bajas emisiones?

Los coches históricos no tienen pegatina ambiental, pero a pesar de ello, sí tienen permitido acceder a las zonas de bajas emisiones. No están sometidos a las normativas de restricciones como el resto de vehículos sin distintivo de la DGT que, por ejemplo, no tienen permiso para acceder a ninguna calle de Madrid desde el 1 de enero de 2024. Además, el citado Reglamento de Vehículos Históricos favorecerá su circulación por el centro de las ciudades.

Aunque suene chocante debido a que estos coches históricos suelen ser altamente contaminantes, no están restringidos “por su régimen especial y sus características”, según indica la DGT. La Federación Española de Vehículos Históricos señala que tienen un uso muy puntual. El 61% se mueve menos de 20 días año en desplazamientos cortos y no se considera un volumen a tener en cuenta para medir los niveles de contaminación de grandes ciudades.