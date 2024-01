Cómo afrontar la cuesta de enero

En enero hay que lidiar con la subida de precios en determinados servicios públicos con tarifas reguladas, ya que se revisan los precios en función del IPC (Índice de Precios al Consumo) pero también con el propio gasto excesivo en muchos hogares durante la Navidad.

Ante esta situación, en la que se suma una economía debilitada con un aumento de los precios, puede llegar a ser todo un reto llegar a fin de mes, lo que implica una imperiosa necesidad de saber gestionar bien la cuesta de enero, más aún teniendo en cuenta que en el primer mes del año llegan las tan populares rebajas.

Consejos para afrontar con éxito la cuesta de enero

Afrontar la cuesta de enero no es nada sencillo, por lo que tener una planificación financiera adecuada es fundamental. Lo más recomendable sería hacer una previsión del gasto antes de la Navidad y planificar las compras, pero si no lo has hecho en su momento, una vez pasadas las fiestas es el momento de hacer una evaluación del gasto realizado, y así tener una información real del estado de tus cuentas.

Para evitar una situación económica excesivamente delicada, es imprescindible que tomes el control de tus gastos, identificando aquellos que son prescindibles para no pagar por aquellos productos o servicios que no necesitas en este momento, como pueden ser las suscripciones a plataformas de contenido o la de un gimnasio al que no sueles ir, pero también evitar gastos innecesarios en comidas en restaurantes u otros gastos relacionados con el ocio.

Por otro lado, aunque pueda resultar muy tentador e incluso pueda suponer una gran oportunidad para ti, no debes dejarte llevar por las rebajas para comprar más de lo que necesitas. Esto no quiere decir que no puedas acudir a ellas, pero sí que debes tener claro el presupuesto que podrás invertir en ellas y solo compra lo que necesitas, solo si está mucho más barato.

Aunque no es lo más cómodo, puede que no quede otro remedio que ahorrar en la compra en los supermercados. Dado que la cesta de la compra no deja de subir, para afrontar la temida cuesta de enero es aconsejable hacer una lista de la compra y no salirse de ella, evitando la compra de otros productos que no necesitas para tus comidas. Asimismo, para ahorrar más es preferible que compares precios entre diferentes tiendas y supermercados y recurre a marcas blancas de calidad para ahorrar dinero.

Cómo reducir el gasto energético y bajar la factura de la luz

En esta situación también es oportuno tratar de reducir el gasto energético, por lo que siempre será una buena noticia reducir el consumo de luz, agua y gas. Para conseguirlo apaga tus dispositivos electrónicos cuando no los estés utilizando, no mantengas las luces encendidas de las estancias en las que no hay nadie, pon la calefacción solo en la habitación en la que te encuentres y no desperdicies agua, entre otros consejos de ahorro de energía.

Recuerda que tanto si vives en pareja como si lo haces en familia, la gestión de las finanzas debe ser cosa de todos, por lo que, si eres la persona encargada de administrar el presupuesto familiar, debes tratar de involucrar a toda la familia y que todos pongáis de vuestra parte para que la cuesta de enero sea mucho más llevadera, sobre todo en aquellos casos en los que existen mayores dificultades económicas.

Si aun con todas las acciones anteriores crees que no es suficiente para superar con éxito el mes de enero, puedes ingresar un dinero extra vendiendo aquello que no necesitas. En la actualidad, gracias a plataformas como Vinted o Wallapop, resulta muy sencillo poder desprenderse de prendas u objetos que ya no usas y con las que puedes conseguir algunos ingresos adicionales.