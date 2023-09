¿Cómo cancelar una cuenta bancaria para evitar comisiones?

En caso de tener una cuenta bancaria en España sin usar –por ejemplo, porque te has cambiado de banco- siempre se recomienda cerrarla. La OCU explica que “no es buena idea mantener abierta una cuenta que no usas, pues puedes encontrarte con cargos por comisiones inesperadas, por no hablar de otro tipo de problemas”. En ese sentido, el Banco de España también destaca que, “a pesar de no ser usada, el banco puede cobrar las comisiones de mantenimiento”.

Antes de solicitar la cancelación es importante comprobar, en primer lugar, si existen productos asociados a esa cuenta como préstamos o tarjetas, que se deberán cancelar o desviar a otra cuenta. Además, habrá que retirar todo el dinero de la cuenta a través de una transferencia u obteniéndolo en efectivo. Con la cuenta a cero, se podrá pedir la cancelación, para lo que solo es necesario entregar al banco todos los instrumentos de pago asociados a la cuenta. Eso sí, es posible que la cuenta bancaria esté a nombre de varios titulares. En los casos de titularidad compartida, la solicitud de cierre de la cuenta debe ir firmada por todos los titulares.

En 24 horas

Para cancelar una cuenta no es suficiente con dejar el saldo a cero, es necesario dar instrucciones expresas, por escrito, a tu banco, solicitando la cancelación. No es un proceso complicado y es un trámite que se puede realizar en cualquier momento. El titular puede solicitar su cancelación sin necesidad de preaviso alguno y la entidad deberá cancelarla antes de transcurridas 24 horas desde la solicitud.

En caso de que el titular de la cuenta haya fallecido y sus herederos quieran cancelar la cuenta, la entidad bancaria exigirá el certificado de defunción, que se puede obtener en el Registro Civil. Además, también se deberá presentar el certificado de últimas voluntades, el justificante de adjudicación de los bienes y el justificante del pago del Impuesto de Sucesiones.

Coste de cancelación

El Banco de España informa que la cancelación será gratuita “si el contrato es de duración indefinida o si tiene un plazo superior a seis meses y queremos cerrarla una vez transcurridos los seis meses”. Además, si el contrato incluye el cobro de comisiones que se han cargado periódicamente, al cancelar la cuenta, el titular deberá abonar “la parte proporcional devengada, o si se hubieran pagado por anticipado, el banco tendrá que reembolsarnos la parte proporcional”.

En el momento de solicitar la cancelación de la cuenta, la entidad bancaria debe informar de la necesidad de liquidar gastos pendientes, por ejemplo, la parte proporcional de la comisión de mantenimiento o comisiones de administración pendientes, evitando así dejar la cuenta en descubierto.

Una vez cancelada la cuenta, los expertos de Helpmycash recuerdan la importancia del certificado de cancelación. Se trata del documento que justifica que la cuenta se cerró correctamente. “Servirá para demostrar más adelante que el producto está 100% cerrado y te ahorrará problemas con el banco. Si has cerrado la cuenta a distancia, solicita que te envíen el certificado por e-mail, explican.