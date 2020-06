¿Cómo se sabe a quién pertenece el muro que separa dos fincas privadas?

He adquirido un terreno en el que pretendo construir una casa. Este terreno está separado de la finca colindante por un muro viejo de mampostería que yo he supuesto que sería muro medianero pero que el vecino me dice que es de su propiedad, no sólo porque lo construyó su abuelo hace muchos años sino porque tiene pequeñas ventanas abiertas a mi finca (de la casa de aperos que tiene a él adosada). ¿Es eso posible?