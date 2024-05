Guía de conciertos para celebrar San Isidro 2024 en Madrid

La fecha más esperada de Madrid llega pronto, y con ella, también lo hace su programa de fiestas. Este San Isidro llenará de celebraciones el centro de la capital de España durante todo el inicio del mes, hasta su día oficial, el 15. Si quieres estar al tanto de todos los conciertos y celebraciones y no perderte ninguno, sigue leyendo pues aquí te contamos la fecha y hora de las actividades musicales, juegos infantiles y más.

"Madrid permanece fiel a la fiesta más especial, más castiza y más popular de la capital: la memoria de nuestro patrón, San Isidro Labrador" así presenta el alcalde José Luis Martínez-Almeida el programa de las fiestas de San Isidro de este año.

Conciertos en San Isidro

El 3 de mayo la celebración se iniciará de la mano con el concierto de la banda Café Quijano desde las 18h en la Pradera de San Isidro. A partir de las 00h la fiesta dará un giro con DJ Nano. El 4 de mayo, la fiesta en La Pradera la iniciará Edurne a las 22h que la seguirá DJ Michenlo a las 00h. El 5, la banda de rock and roll madrileño, Calibre 91 dará una actuación a las 20h para dar paso a Mägo de Oz, que tocará su mezcla de folk metal a las 21:30h.

El 6 de mayo la banda Pepa Lebowsky llenará el show con su rock con actitud punk a las 20h, donde luego tocará el grupo madrileño La Leñera. a las 21:30h. El 7, la banda madrileña Smoked Bourbon tocará a las 18:30 en el escenario familiar, mientras que La Frontera se presentará a las 18:30h y el rock ácido de Las Madres llenará el escenario a las 20h.

Más actuaciones en La Pradera

El 8 a las 20h EnLaCasa deleitará a sus oyentes con su mezcla musical, quienes después pasarán a escucha las nuevas creaciones de Ede, la nueva artista madrileña. El 9 Charly and The Coconut tocarán clásicos del pop-rock a partir de las 18:30h. y a las 20h llenará el escenario la voz de reggae, hip hop con toques de rock de Rodrigo Mercado. Sin embargo la fiesta no acaba porque después a las 9:30h los asistentes podrán presenciar un homenaje a Queen de parte de MOMO.

El 10 de mayo toda La Pradera bailará al ritmo de 'La Macarena' con Los del Río a las 22:15h. Y a las 23:59h Sofía Cristo hará un parón en su gira para tocar su dj set en San Isidro. Al día siguiente la audiencia bailará al son tradicional de los cuplés y chotis de La Verbeníssima a las 21h y después el grupo Nancys Rubias, liderado por Mario Vaquerizo, será quien protagonice la fiesta a las 22:30h para cerrar con broche de oro a las 23:59h con el dj set de Natalia Ferviú. El resto de actuaciones se pueden consultar en la planificación oficial.

El 13 actuarán la mare y Pedro pastor a las 20h y 21:30 respectivamente. Maximiliano Calvo actuará el 14 a las 20:h, Russian Red a las 22h y El Cuerpo del Disco a las 23:59h. Para finalizar con broche de oro, One Mafalda actuará el 15 de mayo a las 21:20h y finalmente cerrará el grupo de hermanas Azúcar Moreno a las 22:50h.

Espectáculos fuera de La Pradera

En las Vistillas de Metro de Puerta de Toledo se presentarán grupos como Gramophone Allstars Big band, Miguel Ángel Sutil, Gazzi, Ralphie Choo, 1st Degree, David Civera o Ella Baila Sola.

Plaza Mayor también habrá otros espectáculos como el de Antonio José o la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Álex Ubago, Blas Cantó, Vicco o Ana Guerra. En Matadero también seguirá la fiesta con artistas como Gloosito el 10 de mayo, Selectya Glossy, el Mad Cool o La Orquesta Nuevo Versalles.

Planificación infantil de San Isidro

Para los más pequeños, la música infantil comenzará el 3 de mayo con Arigato, que interpretará canciones interactivas desde las 18:30h. A partir de las 20:30 la fiesta seguirá con Mundo Chillón.

El 4 de mayo En el escenario castizo o familiar a las 18:30h se presentará Circo Sikario. Después la fiesta seguirá con Caracolino a las 18:30h. El 6, José Boto cautivará con sus improvisaciones.

Más actividades para toda la familia

El 8, los 'peques' podrán disfrutar del espectáculo de Dani Magic. El 9 a las 18:30h en el metro de Ópera pasará el pregón. El 10 de mayo se presentará Pim Pam Pum Juego a las 18:30h y en Plaza de la Villa tendrá un pasacalles a las 18:30h. El 11 a las 18h Hollywood Band presentará el Extraño caso de la Trompeta Intrusa y a las 18:30 David Velardo dará un tributo a Disney con magia.

El 12 a las 18h brindará un espectáculo familiar de Gata Brass Band titulado Sin Funk No Hay Paraíso. Y a las 18:30h Bucaneros traerá un cuentacuentos. El 13 a las 18:30 Arlequim dará un show. El 14 habrá Juegos Infantiles y de Chulapos y entremés castizo de mano de la Federación y Grupos Tradicionales madrileños. El último día Zumo Animaciones dará un espectáculo a las 11h.